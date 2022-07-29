蘋果公司上季營收優於華爾街預期，並創下同期歷史新高。該消費電子巨頭表示，零組件短缺問題正在緩解，且儘管消費者正在縮減其他開銷，但iPhone手機需求仍然穩健，因此看好營收將加速成長。受此激勵，蘋果周四盤後股價上漲逾3%。

●第三財季（截至6月25日）業績

蘋果第三財季營收年增2%，約為830億美元，優於分析師預估的828.1億美元，惟較前一年同期的增長36%和本財年第二財季的增長8%大幅放緩。

執行長庫克表示，業績表現優於預期，財務長Luca Maestri則表示，這是一個「深具挑戰性的營運環境」。

淨利年減10.6%，為194億美元，創下近兩年來新低。

毛利率為43.26%，優於分析師預估的42.61%，亦超出蘋果年初所預估的介於42%～43%。

每股盈餘年減8%，為1.20美元，優於分析師預估的1.16美元。

蘋果仍未提供本季財測，分析師預估該公司第四財季營收接近900 億美元及每股盈餘為1.31美元。

庫克表示，總體而言，雖然出現一些疲軟的跡象，但我們預期9 月季度（第四財季）營收將加速成長。

●第三財季各產品事業表現

iPhone營收年增約3%，為406.7億美元，優於市場預估的383.3億美元，顯示iPhone 13系列雖然已經進入周期尾聲，但其需求仍然強勁。庫克表示，上一季iPhone成功吸走了Android用戶，iPhone新用戶實現2位數增長。

Mac電腦營收年減10%，為73.8億美元，不及市場預估的87億美元。庫克表示，這是受到供應鏈吃緊和美元走強影響。今年4月蘋果警告零組件短缺對營收造成的衝擊可望達到40億至80億美元。庫克表示，最終結果顯示這個影響不到40億美元。

iPad平板電腦營收年減2%，為72.2億美元，超出市場預估的69.4 億美元。庫克表示，iPad營收下滑，仍是受到供應鏈緊缺和美元升值影響。

其他產品（包括AirPods無線耳機、Apple Watch智慧錶和HomePod智慧揚聲器）營收年減8%，為80.8億美元，落後市場預期的88.6億美元。

服務事業（包括iCloud、Apple Music等訂閱服務和保固維修等）營收年增12%，為196億美元，但低於市場預期的197億美元，且較前一年同期的增長27%和本財年第二財季的增長17%明顯放緩。庫克表示，蘋果目前有8.6億個付費訂閱用戶。

●區域業務表現

美洲營收年增4.5%，為374.7億美元。

大中華地區（中國大陸、香港、台灣）營收年減1.1%，為146億美元，但優於市場預期的年減7%。

歐洲年增1.8%，為192.9億美元。

日本年減15.7%，為54.5億美元。

亞太其他市場年增14%，為61.5億美元。