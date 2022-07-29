現在全球最先進的晶片約有9成是由台積電生產，各國想分散風險以確保更穩定的供應，像是日本與美國將在半導體產業進行合作，日經新聞29日報導，日美兩國將啟動次世代晶片(2奈米晶片)的量產研發，力拚在2025年量產，而此時間點也與台積電、三星所喊出的2奈米目標一致。

報導指出，日美強化供應鏈合作，日本將在今年新設一個研發據點，其為和美國之間的窗口，並將設置測試產線，值得注意的是，日美也將在本月29日，於華盛頓首度召開外交經濟閣僚協議「經濟版2+2」，上述2奈米合作將納入該協議的聯合聲明。

報導提到，日本將在今年新設次世代半導體製造技術研發中心，並將活用美國國立半導體技術中心的設備和人才，著手進行研發。因美國擁有Nvidia、高通等企業，而在晶片量產不可或缺的設備、材料上，日本企業包括東京威力科創、Screen Holdgins、信越化學、JSR等擁有很強的競爭力，為日美合作奠下基礎。

報導稱，全球10奈米以下晶片產能，台灣市占率高達9成，台灣企業也計劃在2025年開始生產2奈米晶片，不過日美憂心台海衝突恐升高，兩國的目標是即便「台灣有事」，也能確保先進晶片的供應數量。