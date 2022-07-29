復旦大學美國研究中心教授張家棟29日在大陸《環球時報》撰文指出，美軍印太司令部主辦第24屆「印太防長年會」（CHODs）25-27日在澳洲雪梨召開。中國接到邀請，未派員出席，但無疑是這次會議的隱形主角。會前美軍參聯會主席密利上將就說，此會重點聚焦「中國崛起背景下的整個局勢以及維護自由開放的太平洋地區，同時確保印太地區和平與穩定」，針對性非常明顯。美國認為，中國軍機軍艦攔截印太美國及其盟友機艦次數大幅攀升。這些「不安全」「非專業化」的操作，在「系統性地考驗我們的集體決心」。但是，印太防長會議搞不成軍事排華布局。

張家棟稱，這次會議可看出，美國試圖推動兩個目標：一是，美國試圖塑造「印太」安全新共識，引領國際安全新話語，並最終制定一個新的「印太」軍事行為規範體系，對中國海空軍在這一地區的行為形成軟約束。事實上，類似的海空軍行為準則已經存在。中美兩軍已經達成海上和空中相遇規則，並進行過意外相遇聯合演練。這對中美關係起到重要的穩定器功能。但是，美國看起來對此並不滿足，試圖通過更大範圍、更全面的行為規範，來約束中國的非戰爭軍事行為。

二是，美國希望進一步凝聚自身與盟國和其他國家之間的安全共識，向中國傳達一個更加清楚的訊號。美國認為，中國對美國及其盟國構成所謂的系統性考驗，希望作出更加全面的、系統性的應對。

張家棟分析，未來，美國將會採取其他針對中國的措施：一是，美國將增加對盟友的援助，説明地區盟國發展不對稱的作戰力量。美國尤其將大力向環南海國家提供軍事支持。

今年5月，美國與日本、印度和澳洲推出一項名叫「印太海域態勢感知夥伴關係」（IPMDA）的倡議。名義上，這個倡議將打造一個共同追蹤「暗船」的系統，打擊非法捕撈活動。但是，美國人自己洩露了天機。華盛頓稱，這個倡議「將改變太平洋島嶼、東南亞和印度洋地區合作夥伴全面監測其海岸水域的能力」。並且，美國還試圖把其他國家納入倡議，把這個四國網路上升到地區網路的層次。

二是，美軍將繼續加強在「印太」地區的存在。美國海空軍的力量在這一地區的存在與活動，將更加具有常態化、實戰化的特徵。美軍將在維持「航行自由」範疇下巡航的同時，增加戰略威懾和戰役準備層次的巡航。另外，美軍還將在這一地區進行更多的軍事演習。

目前，世界最大規模的海上軍事演習「環太平洋軍演」正在舉行。8月，美國還將與印尼進行大規模年度軍事演習。在印尼總統佐科的親自登門邀請之下，日本將首次參加這一演習。

美國圍繞著中國的全方位布局，亞太國家反應不一，很多國家並不積極。這次印太防長會議，有些國家派出國防部長，有些國家只派出副參謀長。比2019年會33國出席少了幾個。在經貿和供應鏈領域，美國試圖孤立中國的做法，也並未獲得一呼百應的效果。對於多數亞太國家來說，在複雜的中美戰略博弈中，在國際局勢動盪、前景不明情況下，捧場可以，選邊站不行。保持中立、多邊平衡，仍然是多數國家的理性選擇。