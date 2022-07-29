台中市柑橘種植面積2502公頃，主要分布於豐原、東勢、新社、石岡及和平區；甜柿種植面積2703公頃，主要種植於和平區。今年因氣候不良造成災損，導致著果率偏低，已達天然災害救助標準，甜柿現金救助每公頃10萬元，椪柑、桶柑、茂谷柑及其他柑橘每公頃8萬元；台中市加碼補助復耕資材每公頃1萬元，受災損害率達20％以上農民，即日起至8月8日攜相關證明文件至區公所申請。

農業局指出，今年台中甜柿、椪柑、桶柑、茂谷柑及其他柑橘受6月上旬霪雨及5月下旬豪雨影響，導致著果率偏低，經農業局7月中旬會同農委會台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及區公所連日勘查，確認損害程度已達救助標準，7月20日向農委會爭取天然災害現金救助。

農委會昨日公告辦理現金救助，甜柿每公頃10萬元，椪柑、桶柑、茂谷柑及其他柑橘每公頃8萬元，由區公所即日起至8月8日止，依照公告事項規定受理農民申請現金救助。

農業局補充，農委會此次公告農業天然災害現金救助地區為全台中市，提醒符合資格受災農民，自今日起至8月8日止攜帶國民身分證及存款簿，向受災地區公所提出申請，申請人為土地所有權人，應附土地登記謄本，如申請人非土地所有權人，應附土地登記謄本，並附上委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不予受理。

台中市柑橘種植面積2502公頃，主要分布於豐原、東勢、新社、石岡及和平區，以椪柑1378公頃、桶柑513公頃及茂谷柑598公頃為大宗，其他柑橘如砂糖橘、帝王柑等18公頃；甜柿種植面積2703公頃，主要種植於和平區。