【旅奇傳媒/編輯部整理】2022客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄系列活動於每週六日均有精彩的系列表演活動，將於7月30日、31日進行第3週活動，本活動至8月7日止每週六、日晚上7點到9點，在具有歐風城堡莊園環境的瑞穗天合國際觀光酒店戶外廣場熱鬧登場。暑假期間適逢花蓮觀光季節，在柔和的夏季夜晚，精彩的定目劇及鼓藝、舞蹈等表演，吸引了眾多國際觀光客以及來自各地的客家鄉親等參與，盛況空前，連串精彩的表演內容讓在場觀光客情緒嗨到最高點。

活動邀請到國內外知名鼓藝團隊御鼓坊、金曲歌手黃于娟、趙德武、優質表演團隊戰嬿樂團、愛樂小客家、石岡國中-㴈太鼓、南庄翔飛獅鼓陣-花火戰鼓隊及少年英雄戰鼓隊等，及特別以花蓮客家人篳路藍縷遷徙到此定居的故事編劇，並由在地花蓮縣飛炫舞蹈藝術協會及富源國小、富源國中學習鼓藝的學子們量身打造的精彩定目劇表演，精湛的鼓藝及舞蹈的結合帶著濃濃的客家情深，感動了相當多的人，現場好評如潮。

▲縱谷客韻季體驗客家文化風情。 圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

今年花蓮縣政府在瑞穗地區辦理的客庄活動，特別與天成飯店集團合作，移師天合國際觀光酒店戶外廣場舉辦，受到鄉親熱烈支持，附近其他飯店、民宿業者也表示住客詢問度很高；更有鄉親連續兩週都特地前來參加活動，認為活動移地辦理，交通也較以往便利，酒店戶外廣場的觀眾區更是幾乎客滿，十分盛大。本次受邀前來表演的歷屆鼓王爭霸戰優勝隊伍-南庄翔飛獅鼓陣，帶隊翁教練也很樂見活動轉型辦理，相較往年加入了更多與在地的連結，未來也希望能繼續參加花蓮縣政府辦理的各項鼓藝活動。

本週參加小旅行的成員有來自台北、新北及高雄等全國各地的鄉親，都相當盛讚小旅行遊程內容。不但可以暢遊兆豐農場，美味豐盛的在地特色合菜更是讓人驚艷。

現場展售農特產品的市集攤位，展現出花蓮縱谷豐富、多元的農產特色，相當受到鄉親的好評，酒店的住客也被豐富多元的農特產吸引，買氣十分旺盛，讓前來擺攤的瑞穗鄉農會、富源社區發展協會及在地小農等，補貨補到手軟。瑞穗鄉農會還特別設計了集字遊戲，只要在指定攤位參加小活動通關，即可獲得特定字，蒐集滿「我愛瑞穗」4字就可以抽籤領取小禮物！

▲縱谷客韻季安排的小旅行遊程深受好評。 圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

客家事務處處長彭偉族表示，花東縱谷是個得天獨厚的觀光好地方，也是多元族群文化融合之處，本次2022縱谷客韻季特別安排的定目劇表演，便是將世代花蓮客家人在縱谷地區開山耕田，與多元民族互動融合的過程，以舞蹈、鼓樂的方式來呈現，凸顯了多元融合的特色！接續的7月30、31日活動除了精彩定目劇以外，還邀請到了國內知名鼓藝團隊花響鼓樂團、客家創作歌手羅國禮、青年客家歌手龍宣亘、歷屆鼓王爭霸戰優勝團隊以及縱谷客庄優質的表演團隊等，精彩可期、不容錯過！

活動現場只要在臉書粉絲專頁指定貼文按讚後，並於下方留言處貼上活動精彩照片，就有機會獲得限量精美小禮物；另外，每場次還有摸彩活動等多項好康！摸彩獎品有14吋智慧變頻DC扇、數位無線吸塵器、隨行果汁機及20L電烤箱等多項大獎！更多活動訊息，請上網搜尋「縱谷客韻季」或「花蓮愛客網」粉絲專頁，或加入「花蓮i客家」LINE好友，可透過搜尋LINE ID「@286zplnm」加入。

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