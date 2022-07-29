知名的張姓名模與黃姓男子結婚後，黃男嗆她41歲了無法懷孕，「要不要給別人射」等言語暴力，張女今年初也被媒體拍到與異性有摟腰之親密互動，張提起離婚訴訟後，台北地方法院認為婚姻至此，張女及黃男對都有可歸責性、都可請求離婚，判准離婚。可上訴。

張女在2020年8月與大她5歲的黃男結婚，2人不但共同朋友多、工作環境類似，被認為是童話般的緣分，但婚後卻出現種種衝突，今年1月15日晚上，張女被媒體拍到，與異性有摟腰之親密互動，她當天還到該名男子住處，2人當年看來幸福的婚姻也走調。

張女提起訴訟指控，黃男因她藝人身分及工作而有不安全感、易疑神疑鬼，她雖多所配合，然只要黃男情緒不穩或生活不順，即動輒對她指責吼罵，並在社群軟體臉書上公開指摘她及她的家人。

張女說，黃男曾在2020年12月23日不顧場合在路邊對她公開咆哮謾罵、要求她返還首飾及婚戒，還曾嗆她「妳有沒有想想你幾歲了？妳41歲。是誰的問題呢？我講很難聽話嗎？我狂射、猛射要不妳去給別人射、妳看看妳會不會懷孕」等語句。

張女說，婚姻因黃男婚後情緒暴力等行為，已無從保持共同生活之圓滿、安全及幸福，婚姻已生重大破綻，顯可歸責於黃男長期對她之言語羞辱、威脅等精神虐待，請求法官判決離婚。

台北地方法院認為，張女已婚身分在夜晚時刻與異性共進社區大樓內，此等行為顯非適當，已足破壞夫妻間之信任，造成兩造婚姻之裂痕有可歸責，但黃男沒有與張女理性溝通，動輒情緒失控施以言語暴力，任令兩造溝通情況持續惡化也有可歸責性。

台北地院認為，黃男與張女都是公眾人物，兩造感情生活之一舉一動，當有遭媒體、大眾放大檢視之可能，張女面對黃的言語暴力，實承受較一般人沉重之心理壓力，反之，黃男面對張女與異性存有曖昧舉動，情緒當亦承受極大打擊。

法官認定，張女與黃男已經各自獨立生活多時，雙方誠摰互信之感情基礎，已經不復存在，依一般人之生活經驗，顯然難期修復，雙方共同生活的婚姻目的已經不能達成，婚姻至此，兩造均有可歸責性，且責任相當，判決張女的離婚請求。可上訴。