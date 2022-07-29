歐股收在近七周高點。來自服飾公司Moncler和藥廠Ipsen等企業的樂觀財報，再次推進指數向上；而美國公布較弱的GDP數據，緩解了市場對加速升息的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數尾盤強勁，收漲4.65點或1.09%，為432.77點，為連二日的上漲。法國Ipsen大漲16.2%，漲幅最高，收報104.2歐元；該生物製藥集團公布強勁業績，並上調財測。

知名羽絨外套製造商Moncler銷售優於預期，股價大漲8.0%，報46.63歐元。

重量級時尚集團LVMH大漲4.2%，報662.9歐元，也為Stoxx 600指數的上升提供最大助力。

西班牙IBEX指數跌0.5%；此前歐元區第二大銀行Santander銀行公布獲利未如預期，股價大跌2.4%，報2.43歐元。

德國Berenberg銀行策略師在一份簡報寫著，第二季財報至今表現符合預期；而隨著獲利和經濟前景明顯黯淡，消費者支出開始疲弱，目前的風險是股市近期的好表現僅是熊市的反彈。「因此我們現在是溫和的低配股票」。

美國Q2經濟意外地陷入萎縮，消費者支出成長為近兩年最慢速度，引發經濟衰退的擔憂。

而前一天的聯準會會議，並沒有對未來升息提出指引，僅表示在「某一時間點」將適度地放緩。

摩根大通全球市場策略師Hugh Gimber表示，周四的經濟數據不會引發聯準會這樣的感覺，聯準會一直到秋天都還有很多工作要做。然而展望更遠的未來，經濟成長和通膨的動態都可能意味著，進入2023年以後，聯準會需要採取不那麼激進的策略。

義大利米蘭股市漲2.1%；樂觀企業財報，激勵了車廠Stellantis和意法半導體分別上漲4.9%和3.66%。

丹麥風電廠Vestas Wind大漲15.9%，報186.6丹麥克朗；美國民主黨參議員對於一項綠色能源投資法案達成協議。

烏克蘭戰爭和巴西乾旱影響，法國再保險商Scor公布第二季虧損，股價重挫18.6%。