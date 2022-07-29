「小海豹」、「小企鵝」、「兔兔」以及「貓貓」等已陸續現身(攝影：洪書瑱)【旅遊經 洪書瑱報導】2022台灣文博會於8月5日至8月14日登場，其中可愛的焦點，就是高雄愛河變可愛了，為了展現台灣文博會的在地風采，將有６位來自高雄創作者的超人氣貼圖明星，包含貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝，陸續躍上愛河，目前已現身，打頭陣為「無所事事小海豹」外，還有「PP mini小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」以及「貓爪抓」等，這些可愛造型裝置藝術已緊抓住許多民眾眼球，讓高雄港灣展現了活潑可愛的氣息與滿滿的人潮！

無所事事小海豹(攝影：洪書瑱)

PP mini小小企鵝(攝影：洪書瑱)

ㄇㄚˊ幾兔(攝影：洪書瑱)

貓爪抓(攝影：洪書瑱)

6大高雄Line 貼圖創作，除了在「台灣IP ‧ 高雄原創──聊療號」輕軌彩繪列車現身外，也3D巨大化，也將陸續佇立在高雄愛河灣上，成為一條「聊療漂漂河」，每晚7點亮燈，至晚上11點，陸續陪著大眾至10月，一起參與台灣文博會與台灣設計展，一起「聊療」！市政府希望透過他們所創作的角色與城市互動，展現高雄原創的能量，也讓粉絲們能與這些超人氣貼圖明星，一起度過美好的時光，更能讓民眾可藉機拍好拍滿！

目前雖然6大貼圖明星未完全現身，愛河港灣目前僅有「無所事事小海豹」、「PP mini小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」以及「貓爪抓」等都已相繼現身後，加上「高流」亮燈，高雄港灣晚上已聚集許多人潮朝聖了！

台灣文博會及台灣設計展兩大國家級文化活動，即將在8-10月接續登場，是後疫情首波全國性大型活動，陸續推出文博遶境、台灣IP高雄原創、虛擬集章等活動受到熱烈討論，更集結預約、導覽、支付等功能的高雄幣平台，打造觀展全新形態， 38區熱情響應加上民間力量，展現高雄深厚的文化底蘊。