花蓮縣議會昨臨時會，進行111年度追加減預算的一讀會，議長張峻質疑縣府少了礦石稅收，應節流開支，卻不斷追加減預算，疑有選舉考量，將要求縣長徐榛蔚到議會說明，因此決議本次追加預算案縣府所提24案延至下一會期再審。縣府昨晚回應，此次追加預算94％有執行時效的急迫性，追加預算多用在建設及防疫整備，不應全盤性延後，對於人民福祉竟未被議長重視，花蓮縣政府深感遺憾。

張峻表示，礦石稅去年10月底經議會表決通過後，中央財政部尚未核備，縣府當節流開支，但今年縣府農業處在活動型預算經費追加1500多萬，觀光處追加了2200多萬，少了礦石稅這筆稅收，縣府應該節流開支，是不是因為年底選舉的考量？或是有什麼其他原因？

張峻表示，所以必須請徐榛蔚縣長親自說明，等徐縣長確診康復後，議會會盡快安排臨時會審理預算。此外也提醒，審計部台灣省花蓮縣審計室，列出縣府施政十項缺失，縣府應注意。

花蓮縣政府表示，本次追加預算總計12億多元，包含中央計畫型補助款含本府配合款2億2162萬4000元、災害準備金及防疫整備工作（含防護衣等醫療消耗品、臨時人力、超時加班費、防疫旅館及快篩試劑等）計2億5371萬元，佔總額度76％。若再加計縣議員建議案及農路等相關基礎建設計1億9196萬元，以及行銷各農會農特產品、產銷班設備、部落祭祀及祭儀及豐年祭等計畫經費，額度占總額度約94.6％。

有關議會指追加減預算案，大編活動費支出，縣府表示，主要為考量疫情期間民眾出外採購消費次數降低，進入花蓮觀光旅遊人次下降，縣府編列經費用心自辦觀光活動，目的就是吸引人潮走進花蓮消費，振興並活絡花蓮各產業景氣，增加花蓮鄉親收入。

縣府說，礦石稅是花蓮縣很重要的財源，更是做為花蓮縣政府爭取中央計畫很重要的縣府配合款來源，在去年努力下，雖然十月花蓮縣議會同意礦石稅，稅務局也多次和財政部溝通，報請核准，遺憾仍未有定案。對於本次追加預算審議的延後，包括防疫量能、地方建設及農路改善、犬貓絕育補助等急迫需執行之政策，顯已受到影響，恐有延宕。