美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話，總統府發言人張惇涵今表示，「我們注意到拜登總統重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為」，對此表達感謝之意。
張惇涵並表示，台灣作為國際社會及區域的一員，將持續與理念相近國家緊密合作，共同致力維護台海及印太地區的和平穩定與繁榮發展，這不僅是國際社會的共同期待，也是區域內各方的共同責任；「我們並期待中國也應負起共同責任」。
美國總統拜登與大陸國家主席習近平通話，總統府發言人張惇涵今表示，「我們注意到拜登總統重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為」，對此表達感謝之意。
張惇涵並表示，台灣作為國際社會及區域的一員，將持續與理念相近國家緊密合作，共同致力維護台海及印太地區的和平穩定與繁榮發展，這不僅是國際社會的共同期待，也是區域內各方的共同責任；「我們並期待中國也應負起共同責任」。
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