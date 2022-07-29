90年代「玉女掌門人」方文琳，曾和伊能靜、裘海正共組「飛鷹三姝」紅極一時，近年將重心轉往戲劇圈，常用社群網站與粉絲分享日常的她，近來公開傳授科學麵的吃法 ，引來大批網友討論，紛紛表示：「從小這樣吃到大」。

方文琳在臉書發文，她表示台日混血作家一青妙表示沒吃過科學麵 ，還訝異直呼：「怎麼可以乾吃？不是用泡的嗎？」因此決定親自傳授吃法，只見她加入粉調味後，用手捏成一小塊，接著倒過來搖一搖讓粉均勻覆蓋每一塊，便直接倒入口中，此款吃法讓初嚐的一青妙直呼好吃，還意猶未盡馬上要了第二塊，讓方文琳搞笑表示：「我這樣算教壞人家嗎？覺得自己真的很皮耶」。

哈哈哈哈哈哈😂 一青妙說沒有吃過這個？ 我說來來來教妳吃，她非常訝異怎麼可以乾吃？不是用泡的嗎？ 我說：這大人小孩都愛的😋 妳看好喔，加入粉調味後用手捏一小塊（我不愛捏太細）然後還要倒過來搖一搖讓粉均勻覆蓋每一塊. 最後就要像我這樣吃法😂 她入口後：哇，好特別的好吃，又要了第二塊，太可愛了～ 我這樣算教壞人家嗎？😆 覺得自己真的很皮耶～ 一青妙 Tae Hitoto 由方文琳發佈於 2022年7月28日 星期四

方文琳這款吃法勾起無數網友回憶，紛紛留言：「從小吃到大⋯而且特別挑選外包裝是老公公的⋯覺得比較好吃」、「文琳姐果然懂吃 ，是要這樣吃才夠味及好吃 」、「這是百吃不膩的零嘴」、「重點要倒過來搖一搖讓麵都沾到粉，真的好好吃」、「捏碎泡冰水喝~口感也很不錯喔」。

方文琳擁有亮麗外型和火辣曲線，每回曬照總讓外界驚呼連連，57歲的她不僅肌膚光滑細緻，身上幾乎沒有任何一絲贅肉存在，完美體態讓人稱羨不已，作風親民的她日前不計形象曬出一系列崩壞照，只見在練空中瑜珈的她，臉部扭曲放聲尖叫，讓網友大讚完全沒有偶像包袱。