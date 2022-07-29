為了爭取自己工作權益，韓國不論是正式或非正式的勞工，都會透過各種抗議方式來表達不滿。就以2022年迄今來說，比較引起媒體矚目的是職業大卡車駕駛以及船塢造船工人罷工事件。這些韓國藍領階級的職業雖不同，但訴求卻是一樣，就是希望能加薪。同樣地，增加薪水也不是為了要榮華富貴，只是希望圖個溫飽而已。因為，韓國通貨膨脹已失控漲至6%，並寫下近25年新高。

韓國造船工藝舉世聞名，但多年以來，造船廠會透過承包商來找所需的工人。然而，這些血汗的造船工人，拿的薪資勉強只有正式員工的3分之1。更慘的是，若不幸染疫需要隔離不能上工時，也沒有薪水可以領。相較於一般員工可以安穩地坐在辦公室，不用擔心外面惡劣天候，這些工人常常得坐在卡車後面，不論天候如何來回穿梭在各大小工地。

錢少事多下，這群韓國船塢工人終於受不了而爆發。6月時，韓國大宇造船(Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering)約百來位非正式員工，要求加薪3成未果，便開始為期51天罷工活動。

韓國非公司正式編制內的合約工數量，高達當地勞動力約30%，也就是在韓國2100萬受薪階級中，約有600萬非正式員工。因為韓國通膨飆升，加上工資又不多之下，這些合約勞工的日子已快沒法過了。據悉，就算有焊接等專門技術的碼頭臨時工，其中多人都不乏有10多年資深經驗，時薪大概也僅有9,160韓元，約7美元左右。換算成月薪的話，差不多是200萬韓元，約1,500美元或更少。倘若跟2021年進入大宇造船可領年薪6700萬韓元，做類似性質工作的正式員工相比，真的差不多只有3分之1。

之後，在韓國政府定調這場造船廠罷工沒有合法性，加上警方也進場干涉，罷工的船塢合同工人含淚簽下只有加薪4.5%同意書，遠不及訴求的30%，然後在7月終告落幕，大宇造船也因為此罷工損失4億美元左右。

但是專家學者認為，韓企為提升競爭力，不惜大幅縮減人事成本，為求加薪的抗議活動，日後恐怕有增無減。

韓國金屬工人工會(Korea Metal Workers' Union)表示，這種勞資沒有直接從屬關係的現象，在韓國企業間司空見慣。也就是合約勞方做的事情不見得少，但領的薪水以及福利一定少很多。這種外包工程的行為，在營建業最常看見，但汽車、鋼鐵以及造船等勞力密集的韓國製造業也是蠻普遍的。

6月時，韓國大貨車司機，不管是正職還是臨時性質的都要求公司加薪，紛紛以罷駛的方式癱瘓當地主要碼頭與工廠，以宣洩不滿情緒。根據韓國官方統計，這場職業駕駛罷工事件造成至少12億美元損失，同時也凸顯新政府是站在資方那一邊的親商立場。

除了藍領階級外，韓國的白領也有類似情景發生。有韓國Google之稱的網路巨擘Naver，旗下的工會成員指出，自己每天做牛做馬，但只領到微薄薪水，因此已開始以行動表達不滿，要求自己薪資水準不能跟編制內的相差太多。不過，Naver卻不予置評。