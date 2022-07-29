繼連鎖速食漢堡、學校營養午餐、以及台鐵便當之後，國際觀光飯店也加入推廣龍膽石斑的行列，台北晶華酒店即日起於館內各餐廳以及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出「百變龍膽石斑美食節」，中、西、日式廚廚藝團隊以龍膽石斑不同部位入饌推出「薑蔥斑腩煲」、「豉汁蒸龍膽石斑」、「龍膽石斑泡飯」、「炭烤龍膽石斑菲力」、「法式香封龍膽石斑」、「龍膽石斑寄世鍋」，以及「清水魚片」與「海港直送九宮格」等8道海鮮佳餚供饕客品嘗單點價格為780元至2,880元。

龍膽石斑也有「石斑之王」的稱號，原因不只是因為它的體積是石斑魚種當中最大的、它的經濟價值也是最高的，晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明表示，市面上的龍膽石斑重約20台斤，漁家們以小魚而不是人工飼料養殖，所以它的魚肉鮮甜無腥味，加上它的魚皮Q彈、魚頭部分也有滿滿的膠原蛋白，而魚背鰭肉細緻、魚肚腩肉豐腴、魚肝也可以入菜，透過適當的烹調手法，整條魚都是美味的寶藏。

在「百變龍膽石斑」美食節的菜單當中，首推晶華軒主廚藝烹的薑蔥斑腩煲、豉汁蒸龍膽石斑和龍膽石斑泡飯，主廚以煲鍋的方式燜出魚肚腩肉中豐腴鮮甜的脂肪、再以蔥薑去膩增味，也透過清蒸展現魚肉細緻口感佐以上好豉汁提鮮，最後更在餐廳招牌名菜中加入創意，秉持著全魚入饌的概念，將魚骨熬製成高湯、魚肉片下後酥炸成魚塊與炸米端上一鍋精彩的龍膽石斑泡飯。晶華國際聯誼會則將招牌的清水魚換成龍膽石斑，以清澈的高湯為底，加入銀芽、芹菜、黃瓜等時蔬一同熬製，並撒上滿滿的乾辣椒提味，最後放入龍膽石斑魚塊，除可品嘗清甜解暑卻又不辛辣的湯頭外，又能充分吃到魚肉滑嫩而Q彈的口感。

西餐料理也沒有在這一次的美食節中缺席，二樓Robin's推出炭烤龍膽石斑菲力和法式香封龍膽石斑，透過炭烤以及紙包鐵板香煎的簡練烹調手法，展現肉質豐腴鮮甜的原汁原味。位於地下三樓的三燔本家則是讓龍膽石斑原味展現，將魚肉帶皮切片、以滿鍋鮮味的「龍膽石斑寄世鍋」宴饗饕客，清爽的湯頭與豐腴不膩的涮魚肉，最適合夏日享用。

「晶華美食到你家」則是祭出「海港直送九宮格御膳」，以滋味鮮美辛香的剁椒龍膽石斑為主角，再搭配炙燒秘製鮪魚、金沙香酥旗魚、蒜味生抽白蝦、山藥蘆筍、蟹粉燒豆腐、野菇四季豆、蘿蔔絲酥餅、以及新港干貝醬櫻花蝦菜飯，滿滿的海味以及繽紛的色澤引人食指大動。上述品項即日起於晶華酒店各餐廳以及「晶華美食到你家」。