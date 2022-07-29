民進黨桃園市長參選人林智堅，身陷「論文門」、「球場門」兩大風暴，成輿論焦點。外界關注林智堅爭議連環爆，國民黨的張善政是否「穩了」？但國民黨20年資歷退休黨工、新竹市黨部前書記長高宇彥指出，桃園市的80萬客家人口是這次選戰關鍵，他們會仔細評估林、張誰跟客家人較有情感連結，最終仍是藍綠對決，尤其張「技術官僚」味太重，給人距離感、難接地氣，這點須想辦法化解。

高宇彥今日（29）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他自己身為客家子弟，很了解客家族群的狀況，客家人在桃園市有80萬人口，是兵家必爭的票源。客家人長期以來無所謂政黨支持傾向，客家人很簡單，就是希望政治人物能體恤他們的辛苦，例如當年許信良擔任桃園縣長時，推動「肥料送到家」，至今仍被老一輩懷念、感激。

高宇彥分析，桃園市客家族群將是這次市長選舉的關鍵，客家人對空降確實會排斥，但藍綠白三組人馬都是外縣市遷戶籍來的，條件都是一樣；民眾黨的賴香伶雖是客家人，但掛的是民眾黨招牌，節儉個性的客家人會審慎評估手上這張票，不會白白浪費，故不會全力挺賴，最後還是回歸藍綠對決。

針對張善政選情，高宇彥強調，客家鄉親最重視「人親土親」，不要跟老百姓距離太遙遠、親和力夠。張不斷喊「我是龍潭人」，目的就是想跟在地情感做連結，但從形象上來看，張跟另外兩位參選人相比，給人感覺還是有距離，縱然張學經歷豐富漂亮，但始終給人感覺沒接地氣、只在傳統國民黨同溫層取暖，沒有真正拓展出去；尤其他的「技術官僚」味道太重，這點張團隊要想辦法去化解。