美團外賣「拼好飯」的入駐商家被揭發有食品安全問題。杭州市場監督管理局發公告稱，上周已約談市內的美團和餓了麼等外賣送餐平台，要求落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲商家低價惡性競爭，要將食品安全問題放在重中之重，嚴格依法履行好平台責任，餐飲行業要進一步規範經營秩序，嚴格禁止惡性競爭，更不允許低價傾銷擾亂市場秩序。

公告又指，外賣送餐平台要認真開展自查自糾，確保食品安全、低價惡意競爭等相關問題不再發生。