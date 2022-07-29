民進黨新北市長參選人林佳龍昨（26）日晚間在臉書發文，稱與行政院長蘇貞昌在板橋油庫口餐敘時，蘇細數自己擔任院長的政績，其中包括補助新北捷運環狀線1400億元，今新北捷運局發布新聞稿駁斥，環狀線二期工程總經費1369億，其中新北段計畫總經費545億元，中央僅補助188億元，所謂的補助1400億根本是子虛烏有。

新北捷運局指出，環狀線第二期計畫，路線橫跨雙北，分北環線及南環段全線總長20.6公里，18座車站，由新北市及台北市共同研議推動，綜合規劃報告於2019年5月31日奉中央核定，並經行政院工程會審議下修工程經費，總經費1369億元，其中在新北市段計畫總經費545億元，中央補助僅188億元，新北市仍須負擔357億元。

新北捷運局長李政安表示，該計畫是在林佳龍任交通部長任內核定，對於中央僅補助188億竟可說成補助達1400億，不知道是誰說錯或是誰聽錯，實在匪夷所思。

李政安說，若補助真有1400億，請中央儘速核定剩餘的1212億，包含汐止人等了20年的汐東捷運，全額補助全線經費377億元，還可再增加全額補助新北捷運環狀線二期，新北市負擔的357億元，都補助完還剩478億元，至於新北其他還躺在中央待核定的淡海二期修正、五泰、八里、深坑等案，也都應該可以核定，讓新北全面推展市內建設。