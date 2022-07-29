高雄漢來大飯店與三麗鷗8個人氣明星合作，用整個樓層打造10間主題房，包括Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴，每個肖像都有專屬風格房間，從梯廳、廊道到房間所有家具擺飾，從房卡到沐浴盥洗用品，都有專屬的設計。

漢來副總經理陳素娟表示，因為疫情影響，國旅變成觀光市場主流，漢來斥資三千萬改造夢幻主題樓層，就是要帶動國旅市場新格局。10間不同風格的主題房擄獲的不只少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。周邊商備品更是加入限定版的角色圖案設計。包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，等都有明星的圖騰，細節處處可見，這些通通可讓房客帶回家珍藏留念。

圖說:限定版的角色圖案設計的盥洗用品和沐浴用品系列，通通可讓房客帶回家珍藏留念。(圖/賴君欣)

房間設計是重頭戲，推開門就開始進入三麗鷗大明星世界，主題造型床頭板是房間靈魂所在，壁面圖騰則是故事延伸，搭配沙發、床頭櫃、床旗都呼應角色系列舖陳，天花板與壁面空間也加裝造型燈飾巧思佈置，另外浴室裝飾也與臥室相呼應，淋浴間玻璃、掛畫都有各大明星的蹤影。

圖說:三麗鷗8個人氣明星，每個肖像都有專屬風格房間。(圖/賴君欣)

漢來大飯店這次開箱10個房間，有5間雙人房、4間亞灣家庭房與1間家庭套房三類房型，坪數從10坪到20坪，都位於26樓，居高臨下視野無敵，其中8間擁有得天獨厚的港灣景緻，此時正好可以欣賞到高市府文博會安排在港灣停泊小海豹、企鵝等裝置藝術，房價1萬2800元起，即日起接受訂房，8月1日起開放入住。試營運期間可享平日8折。為回饋粉絲，周一周二定為Sanrio Day，周一6折、周二7折；另慶祝即將到來8月4日七夕情人節，8月1日至4日期間訂房加贈紅酒與蛋捲禮盒，名額有限，粉絲下手卡位可要加快!