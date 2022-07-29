美方透過制裁華為、中芯，意圖打壓大陸半導體產業發展，美媒日前報導，大陸為提高半導體自給自足的目標，預計在2024年之前，興建31座大型晶圓廠並投入量產。財信傳媒董事長謝金河表示，近年大陸挾舉國之力，扶植出來的產業，已對市場造成巨大破壞力，南韓三星、LGD的面板已出局，台灣面板雙虎苟延殘喘，他示警，台灣下一個要當心的是半導體產業，中國大陸以舉國之力發展半導體產業，一旦突圍，那將是台灣的災難！

華爾街日報報導，中國大陸在興建新晶圓廠的腳步領先全球，主要為拉高半導體自給自足的目標加速邁進，在全力衝刺成熟製程之下，最終可讓更多買家依賴大陸的基本款晶片。

報導稱，北京政府藉由全面發展成熟製程，引領大陸成為成熟製程晶片重要供應市場，未來更多廠商也不得不向大陸採購晶片。

財信傳媒董事長謝金河表示，今年景氣降溫，中國的企業面對滿坑滿谷的庫存壓力，殺價聲四起，力成科技董座蔡篤恭說，「所有單靠中國的公司都很慘，指的正是這個現象。」

把這個現象再拉大一點來看，謝金河認為，所有產業，甚至國家都必須面對市場過度集中的風險，德國的天然氣、台灣的石斑魚都是今年非常有代表性的例子。

俄羅斯在7月12日宣布北溪一號進入歲修10天，這是技術性的歲修，22日俄羅斯宣布原日產1.73億立方米的天然氣，出口到德國，減供到3300萬立方米，德國及很多歐洲國家已開始擔心俄羅斯可能隨時會「斷氣」，這是單押一個市場的風險。

他提到，台灣的印刷電路板、筆記型電腦和個人電腦等組裝產業在中國生產比重相當高，也有不少IC設計廠商幾乎單押中國市場，這些孤軍深入，單押中國的企業，投資人要十分小心。

謝金河分析，這些年中國大陸挾舉國之力，以補貼手段扶植出來的產業，已對市場造成巨大破壞力，像京東方的面板得到國家補貼可能比獲利還多，導致南韓三星、LGD的面板已被夾殺出局，台灣面板雙虎只能苟延殘喘。最慘的是三星手機，過去在中國市場市占率一度超過30%，現在降到1%，南韓經濟這些年表現不好，其實都是來自中國的殺戮。

他最後示警，台灣下一個要非常留心的是半導體產業，中國以舉國之力發展半導體產業，一旦突圍，那將是台灣的災難！