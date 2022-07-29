消息面：

1.美國商務部公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減年率達0.9%，遠不及市場預估的季增年率0.4%。加上第一季GDP為季減年率1.6%，美國經濟連兩季萎縮，符合公認的「技術性衰退」定義。受此打擊，美股早盤一度走跌。

2.在GDP數據出爐後，拜登表示，隨著聯準會採取行動為通膨降溫，美國經濟放緩並不讓人意外。他對經濟前景仍然樂觀，並表示就歷史水準來看，美國就業市場仍十分強勁，消費支出也持續增長，「我們正走在正確的道路上，在通過這個過渡期之後，我們將更強大、更安全」。

3.美國財政部長葉倫在談到GDP連2季負成長時表示，美國經濟只是在放緩，並轉向更穩定與更具持續性的增長，但她也重申通膨確實過高。曾擔任聯準會主席的葉倫表示，不應該只看表面數據，而應著眼於普遍的跡象，現在美國的就業市道仍然相當強勁、家庭財務狀況良好、信貸並未惡化、企業倒閉數字沒有顯著增加，這都顯示經濟並未陷入衰退。

4.繼參議院之後，美國眾議院周四以243票對187票通過晶片法案，並送交拜登總統簽署。此法將為美國半導體業提供520億美元的政府補貼，並為在美國興建的晶片廠提供價值240億美元的投資稅額抵減。此外，該法案還將在10年內授權約2000億美元用於促進美國的科學研發，以強化面對中國的競爭力。

5.美國勞工部公布，上周（截至7月23日）初次請領失業給付人數減少5000人，為25.6萬人，超出經濟學家預期的25萬人，且仍徘徊在8個月高點。上周初領失業金人數4周均值為24.925萬人，較前一周增加6250人。截至7月16日當周，持續請領失業金人數減少2.5萬人，為135.9萬人，少過經濟學家預期的138.6萬人。

6.美國GDP連續第二季萎縮，意味經濟陷入「技術性衰退」，周四紐約期金收漲1.8%，為每盎司1750.3美元，創下3月來最大單日漲幅，盤中最高升至1755美元。分析師表示，美元回落對金價有利，而美國陷入停滯性通膨的可能性升高，聯準會將不敢貿然大幅升息，亦對金價有利。其貴金屬方面，9月白銀漲1.27美元，為每盎司19.87美元。10月白金跌0.40美元，為每盎司876.80美元。9月鈀金漲75.80美元，為每盎司2080.20美元。

7.美國經濟連2季萎縮，引發聯準會（Fed）不會再大舉升息的預測，以及受到美國公債殖利率大跌影響，周四美元走軟，尾盤美元指數跌0.3%，報106.2。惟包括ING與摩根士丹利等專業機構認為聯準會已一再重申對抗通膨是其首要之務、只許成功不許失敗，因此短期內該央行不會放慢升息步伐。

8.第二季GDP數據發布後，美國10年期指標公債殖利率一度急跌13.78個基點，報2.6471%，創下4月中旬來新低。對利息走勢更敏感的2年期債息一度大跌18.63個基點，報2.8117%。

9.紐約期油收跌0.86%，為每桶96.42美元，盤中一度大漲2.65%，逼近100美元大關，報99.84美元。布蘭特期油收漲0.49%，為每桶107.14美元，盤中一度上漲2.29%，報109.06美元。雖然上周原油庫存大減450萬桶，但美國經濟步入衰退不利於原油需求前景。