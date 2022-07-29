大陸商務部29日發布最新數據，統計2022年1到6月，全大陸實際使用外資金額7233.1億元（人民幣，下同），按可比口徑年增率為17.4％（下同），折合1123.5億美元、成長21.8％。從來源地看，韓國、美國、德國實際對華投資分別增長37.2％、26.1％和13.9％（含通過自由港投資數據）。

從行業看，服務業實際使用外資金額5371.3億元、年增9.2％；高技術產業實際使用外資增長33.6％，其中高技術製造業增長31.1％，高技術服務業增長34.4％。從區域分佈看，大陸上半年的東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長15.6％、25％和43.9％。

而進一步看到，大陸上半年的對外非金融類直接投資為3516.7億元、年增率0.8％；折合542.4億美元、年增率0.6％。其中流向批發零售業、製造業、建築業、科學研究和技術服務等領域的投資均呈增長態勢；對「一帶一路」沿線國家的非金融類直接投資達到100.3億美元、年增4.7％，占同期總額的18.5％，也較上年同期上升0.7個百分點。