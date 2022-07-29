台股加權指數29日開在14,950.18點，呈現小漲。權王台積電（2330）開在508元，撐住指數。人氣指標股貨櫃三雄在配發股息後，早盤股價上漲逾3％，高價股、元宇宙概念、IC設計紛紛往上，帶動台股早盤加權指數漲幅擴大，大漲逾百點。

美國國內生產毛額（GDP）連續第二季萎縮，引發投資人期盼聯準會（Fed）或許不需要如此積極升息，美國四大指數28日連續第二個交易日跳漲、創將近兩個月以來新高。

道瓊工業平均指數7月28日終場上漲1.03％（332.04點）、收32,529.63點，創6月8日以來收盤新高。那斯達克指數上漲1.08％（130.17點）、收12,162.59點。費城半導體指數上漲1.15％（33.5點）、收2,944.50點。

群益投顧指出，開盤衝高過萬五後壓回走低，指數收盤仍站穩3日均線，12日均線維持偏多排列，暫守穩短多格局。上市櫃公司法說電子重挫，打擊多頭人氣，但美國GDP連2季負值，美股利空不跌，對台股仍形成激勵。

群益投顧指出，主流類股可觀察金融、電網基礎建設、網通、汽車零組件。