衛司特（6894）在7月19日送件申請初次登錄興櫃一般板股票後，今（29）日以每股142元掛牌買賣。

根據櫃買中心資料顯示，衛司特成立於2001年1月，董事長兼總經理為林世民，主要經營業務是電解設備與耗材及再生金屬服務等，送件時資本額為2億402萬元，產業別是其他業，主辦券商兆豐證券。

衛司特2021年營收7億1,654萬元，稅前盈餘2億2,728萬元，稅後盈餘1億6,394萬元，每股盈餘8.55元。自結今年上半年營收4億2,018萬元，稅後盈餘1億757萬元，每股盈餘5.50元。