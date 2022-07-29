Golden State Warriors No. 44 pick Ryan Rollins is signing a three-year, $4.8 million rookie deal, his agents Mike Silverman and Brandon Grier of @SteinbergSports told @TheAthletic @Stadium. Deal is fully guaranteed in first two seasons, and has significant guarantee in Year 3. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日搶先爆料，勇士已經跟今年第44順位選來的托雷多大學後衛萊恩羅林斯，簽下3年480萬美元的新秀合約，其中前兩年是完全保障合約，也讓勇士目前已有14名擁有正式合約球員，僅剩1個球員名額將留給伊戈達拉。

儘管勇士最近8年內拿下的4次總冠軍，伊戈達拉都在陣中效力，還曾拿下2015年總冠軍賽MVP，可是他已經「高齡」38歲了，如果他還想要繼續留在場上跟著勇士隊友打球，勇士當然願意用老將低薪合約留人，也讓球隊名額達到滿額的15人。

不過如果伊戈達拉選擇退役的話，很有可能加入勇士管理階層或教練團，畢竟上季他平均上場時間不到20分鐘，場均也只拿4.0分、3.7助攻，可是勇士總教練科爾不只一次說過，伊戈達拉其實已經在球隊逐漸扮演類似助理教練的角色或功能了。

其實以最近8年內只要伊戈達拉在陣中打球，勇士已經拿下4冠的「效應」來看，勇士或許希望讓他繼續留在場上打球，況且他的豐富經驗與老將價值更是無可取代，伊戈達拉或許還會再打1年，努力幫助勇士完成衛冕大業，就看他何時點頭答應了。