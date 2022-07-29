台灣維新召集人蘇煥智29日宣布參選台北市長。（姚志平攝）

前台南縣長蘇煥智今宣布參選台北市長；蘇煥智表示，台北需要的是一位傾聽民意、包容多元的市長；對於完全執政，卻完全沉淪的執政黨；無視民主程序，提名抄襲者還全黨被迫硬拗！該是徹底檢討反省的時候，真的要讓台灣繼續沉淪嗎？

蘇煥智近發表參選宣言，「沉淪？或提升？——台灣維新運動！」

他說，宣布參選台北市長，是一個很艱難的決定；畢竟在藍綠白三大黨都有強棒參選下，還有多少空間？面臨的可能不只是選不上的問題而已，可能票數還會很難看的危險。

他說，但想到台灣年青人面臨的困境、不婚不生少子化將造成台灣社會、經濟崩塌，台灣沒有未來！而中壯年三明治的壓力、老年面臨的長照困境；做為一位從1977年大學時期就投入台灣民主運動者，回首民主歷程，「深深覺得把這樣的台灣交給下一代，真的是對不起他們」。

他說，於是「解決青年困摬、搶救少子化」的理想，與選戰現實困境、及內人強烈反對壓力，在過去三個月不斷的膠著拉扯！最後他選擇對歷史負責，再做一次「唐吉歌德」！

他說，為什麼要選擇在台北參選？作為一個老北漂青年，深知台北是全國青年、中壯年居住困境最嚴重的地方。買不起房子、房租又貴，許多人被迫遷離台北市。台北市的人口從2015年的270.4萬人，到2022年5月底只剩下247萬人，短短不到7年間減少了23.4萬人。

他說，解決青年困境及已經病入膏肓的全世界最低的出生率，台灣必須採取更迅猛的策略；包括落實「0-6歲小孩國家養」；台北居住正義五大對策；讓年輕人擺脫低薪，台北應成為台灣電影振興的火車頭；台北應仿效東京、倫敦、巴黎、柏林、首爾的雙層治理模式；台北需要的是一位傾聽民意、包容多元的市長。

解決台北市居住正義五大對策；他說，實施空屋稅，使囤房者釋出空屋，增加供給降低租金，也促進房價合理化、擴大囤房稅率，降低囤房誘因，讓房價合理化、房屋租賃市場全面登錄透明化，減少租賃地下經濟？實施租金管制法，避免屋主濫漲租金、公家土地不應帶頭炒作土地，優先做社會住宅。

他指出，台北要成為台灣文藝振興的火車頭，需要領導的市長是一個傾聽的市長，是一個鼓勵不同意見、欣賞不同意見的市長。不是一個動不動要打壓不同意見的市長，例如要將詹長權、蘇偉碩移送法辦。或者當企業要捐BNT疫苗時，政府還處處刁難的官僚政府。

他表示，希望他的參選，能夠跳脫藍綠白意識型態的對抗，共同為下一代而努力。

他強調，而對於完全執政，卻完全沉淪的執政黨；無視民主程序，提名抄襲者還舉黨被迫硬拗！該是徹底檢討反省的時候，真的要讓台灣繼續沉淪嗎？

他說，希望參選，能夠重新召喚台灣民主運動的初心，滙集改革的能量，共同邁向提升，深化民主改革的台灣維新運動。回歸人民優先，清廉、勤政、愛鄉土的基本精神。