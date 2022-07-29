國民黨高雄市長參選人柯志恩29日公布最新發言人團隊，除了高市議員陳麗娜擔任總召集人外，新公布的5位發言人年齡平均只有27.2歲，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。（洪浩軒攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩29日公布最新發言人團隊，除了高市議員陳麗娜擔任總召集人外，新公布的5位發言人年齡平均只有27.2歲，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊。（洪浩軒攝）

2022九合一大選步步逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩29日公布最新發言人團隊，除了高市議員陳麗娜擔任總召集人外，新公布的5位發言人年齡平均只有27.2歲，是目前六都市長參選人當中，最年輕的發言人團隊，盼以年輕有活力的競選團隊陣容，為選戰創造更多創意與話題。

柯志恩表示，發言人團隊中每位都和高雄有深度淵源，他們年輕、背景多元、學經歷亮眼，雖然大多是無政治背景的青年、幕僚，但長期關注學權、國際、社福、勞權、多元族群、居住正義、動保、觀光、兒少、教育等各面向政策議題，希望能爭取到中間、年輕選民的認同和支持。

柯志恩逐一介紹團隊新增的5名年輕發言人，並強調他們的平均年齡才27.2歲，甚至比她自己的兒女都還小，若把發言人團隊召集人陳麗娜算進去，平均年齡也才30.2歲，是六都市長參選人中，最年輕的發言人團隊，相信他們能為選戰創造更多創意及話題。

黃騰憲年僅21歲是發言人團隊裡最年輕的成員，目前就讀台北大學公共行政系四年級，雖然沒有任何政治背景，但他在學生自治圈相當活躍，曾擔任過學生議會議長，他在2020年參加國民黨營隊後，在公共事務參與上的表現也相當亮眼。

27歲的孫玉霖畢業於中山大學政治經濟學系，研究所就讀英國華威大學與新加坡南洋理工大學雙碩士，主修國際政治與戰略研究。過去於國家政策研究基金會服務，主要負責趨勢數據分析與政策研擬。他未來將強化團隊的國際視角，主要擔任隨行發言以及議題溝通的角色。

28歲的呂謦煒出身高雄小港區，畢業於台灣大學政治系，是前國民黨青年團總團長、前高雄市黨部發言人，擁有豐富的中央歷練與高雄在地經驗，由於他出身於低收入家庭，因此相當關懷弱勢族群，關注高雄的社會福利、勞權與交通議題。

31歲的陳冠安大學畢業於國立高雄大學政治法律系，研究所就讀台灣大學政治學研究所，曾擔任過郝龍斌、馬英九幕僚，先前也是智庫研究員、國民黨青年部主任、電商中心執行長，現為江啟臣辦公室特助、啟思民本基金會副執行長。這次將在團隊提供青年、新媒體與政策議題上的協助。

「北漂最美主持人」李明璇現年29歲，有廣播節目主持人、前高市府市政顧問、國民黨中央發言人、文傳會副主委等經歷，未來希望高雄能成為青年願意返鄉落地生根的國際性觀光大城市，她也會以新手媽媽的視角，為團隊帶來育兒、公托幼教的政策發想。