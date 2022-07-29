蘋果因iPhone及服務銷售表現不俗，降低了Mac等產品不佳衝擊，亦推升財報優於預期，儘管全球總經指標趨於負面，但蘋果表示，iPhone需求並未放緩，為即將上市的iPhone新機供應鏈注入一劑強心針，帶動大立光(3008)、玉晶光(3406)、台光電(2383)、華通(2313)及臻鼎-KY(4958)等蘋果iPhone主要供應商盤中股價強勢大漲。

蘋果於7月28日美股盤後公布上季財報，儘管上季逢大陸華東地區大規模封城停工，且通膨升息致使智慧型手機市場銷售低迷，三星及大陸非蘋手機面臨高庫存調整，iPhone手機一枝獨秀，上季iPhone銷售年增2.8%至406.65億美元，營收佔比由48.6%上升至49%，成為蘋果上季財報亮點，也降低了同樣面臨高庫存調整的PC/NB市況不佳，Mac及iPad銷售分別年減10.4%及2%，分別至73.82億美元及72.24億美元衝擊，與服務銷售成為支撐蘋果營運兩大動能。

儘管全球通膨升息、半導體元件及電子產品終端面臨高庫存調整，不過蘋果表示，各項總經指標不佳未影響iPhone需求，對即將上市的iPhone新機供應商可說是吞下定心丸。

在蘋果iPhone銷售亮眼及蘋果看好iPhone新機銷售下，大立光、玉晶光(3406)、台光電、華通、台郡(6269)及臻鼎-KY今天盤中股價同步走高，股價表現強勢。