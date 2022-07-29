萬海(2615)完成兩艘新造船「WAN HAI 296澤春輪」、「WAN HAI 178闊春輪」交船及命名，其中，「澤春輪」昨天在廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海航運韓國－星馬航線，「闊春輪」預計於8月2日交船，交付後將投入萬海航運中國–越南航線。

「澤春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪之最後一艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

此批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。本系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理。

「闊春輪」為萬海航運自現成船市場承購2艘1,781TEU系列集裝箱新造船第二艘，屬曼谷極限型貨櫃輪，船舶全長171.9公尺，滿載吃水深9.7公尺，載重噸位24,000噸，航速19節。該系列船舶榮獲國際船級ABS認證，並透過船舶系統與各項監控系統及通訊設備，強化船舶安全管理。