台灣嘻哈天團「頑童MJ116」成員瘦子（E.SO）外型亮眼帥氣，是許多粉絲心目中的男神人選，更有「行走費洛蒙」之稱。今年5月他剛宣佈與圈外女友Jennifer的婚訊，緊接著月底雙喜臨門，曝光老婆產檢的超音波照，即將迎來女兒誕生。將升格人父的瘦子近日到大淵家中幫忙顧娃，也在社群媒體曬出抱著寶寶累到睡著的照片，膚色還碰巧和沙發融為一體，不僅讓網友暴動，大淵也笑虧：「你不說，我以為你是我家沙發。」

瘦子前往好友大淵家中體驗當「實習爸爸」，沒想到顧娃顧到最後竟累癱在沙發上呼呼大睡，大淵兒子也呈大字形舒舒服服躺在他懷中，小手還偷偷比讚，畫面相當溫馨可愛。照片曝光後，許多人乍看之下以為瘦子抱的是自家女兒，紛紛驚呼「生了？」、「是妹妹嗎！」後來才知是誤會一場。而瘦子曬到黝黑的肌膚與沙發意外「撞色」則成了另一個關注焦點，他也自嘲寫下：「跟嫩嬰玩累睡了個午覺才發現……我的膚色已經比沙發還深了。」

大淵隨後在留言區笑虧：「你不說，我以為你是我家沙發。」瘦子也幽默回應：「第一眼看照片，我以為只有你兒子趴在沙發上。」而同樣即將升格人父的藝人KID（林柏昇）也留言：「我以為你買一個假嬰兒來玩。」瘦子則回說：「這隻可以借你練習。」兄弟之間的搞笑對話笑翻大批網友。

雖然累到睡著，但瘦子提前實習當奶爸，溫馨抱娃的模樣，依舊吸引超過20萬人按讚，暖男魅力無敵，被網友大力稱讚「太有父愛了！」、「一定是個好爸爸！」也有不少人開玩笑說「我願意當沙發。」「好想當辣個小孩。」、「寶寶還給你一個讚表示舒服。」