國寶集團總裁朱國榮，入主國寶人壽後，以子公司「恆輝」不動產的苗栗頭份破舊房屋，抵償國寶在子公司「福座開發」的3.5億元押租金債權，涉嫌關係人交易，並在財報隱匿交易，最終導致國寶人壽嚴重損失，並因虧損嚴重無法營業，其中疑有1.4億流入朱口袋，台北地檢署29日依《保險法》、《證交法》等罪起訴朱國榮、國寶人壽前董事長鮑正鋼（前陸委會主祕）、前總經理賴宜銘6人。

本案是台北地院審理福座公司違反《保險法》案時，合議庭發現國寶人壽與福座公司之間有租押金抵償的異常交易情況，向北檢告發。

檢方調查，國寶人壽在1994年以4.5億元向福座公司租用北投房地作為辦公室，事後福座僅償還1億元，金管會因國寶資本適足率不足，要求國寶立即公開標售該房產清償，且禁止關係人交易。

朱國榮指示國寶人壽，以子公司恆輝不動產先前取得的不良債權，抵償對福座開發的押租金債權，但該筆位於苗栗縣頭份鎮永昌街的不良債權，屋齡已12年，且有487戶未銷售完成，竟以鑑價墊高價格，使不及3.5億元的房地產竟然鑑價超過4億元，以「爛地抵債權」。

國寶人壽2009年12月舉行臨時董事會，相關主管竟佯稱該房地距離竹南科技園區車程僅20分鐘，且已與群創光電洽商作為員工宿舍，游說護航致國寶董事會決議通過房地抵償福座押租金債權。國寶共取得福座3.8億債權，但其中至少有1億4091萬多元流入朱國榮及其妻帳戶。

金管會因質疑國寶回收債權，要求國寶變現苗栗房產，但國寶一直未執行變現，並且未依計畫增資，造成財務狀況發生問題，被金管會下令接管。