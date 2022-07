兩位保加利亞前國防部長說,美國之所以推遲交付新的F-16戰鬥機,可能是因爲對於保加利亞當局缺乏信任,該國尚未證明,他們能夠好好地保護北約的機密。

兩位保加利亞前國防部長在由歐盟議會會員(MEP)卡涅夫( Radan Kanev)和《歐洲動態》(Euractiv) 所共同籌辦的「烏克蘭戰爭和西巴爾幹半島的風險」(The War in Ukraine and the Risks for the Western Balkans)國際會議中,談到許多相關訊息。

前代理看守國防部長沙拉曼諾夫(Velizar Shalamanov)說「過去在北約工作的10年間,我了解到,至少要6到9個月才等得到保密許可證。而在我們國家,才不到5個工作天,政府機關就向媒體大亨畢夫斯基(Delyan Peevski)頒發了許可證」

過去兩年間,保加利亞檢察官辦公室對在該國的俄羅斯間諜進行多次調查,導致數十名俄羅斯外交官被驅逐出駐索非亞(Sofia)大使館,但至今沒有保加利亞人因俄羅斯間諜活動而被定罪。

沙拉曼諾夫說:「我有一個模糊的假設,即使是 F-16 也因為這個原因而暫緩,在信息安全方面,我們還沒辦法保證做到滴水不漏。 」

保加利亞4月初採購了8架F-16最新改進型,配備有F-35的雷達系統、全新的控制系統、精確的火控系統和自動防撞地系統(AGCAS),首批將於2023年交付。但美國宣布,由於疫情影響,交付將推遲到2025年。

一年前,在博伊科·鮑里索夫政府執政的最後幾天,檢察官辦公室宣布,查獲了國防部的間諜組織。據說該組織正在為俄羅斯從事間諜活動,並試圖傳遞有關新型F-16的信息。

沙拉曼諾夫的懷疑獲得另一位前看守軍事部長塔加列夫(Todor Tagarev)的認同。「保加利亞必須建立一個保護機密信息的系統。過去我們一直讓俄羅斯米格(MiG)航空器集團代表待在格拉夫伊格納蒂沃(Graf Ignatievo)空軍基地。現在我們做到110%的保證,不允許俄羅斯人以任何方式進入那裡。而且必須保證,基地的員工不會和俄羅斯人一起去喝伏特加,」塔加列夫說。

前部長們也表示,支持購買二手 F-16 戰機,因它們不僅擁有大量資源,而且價格還便宜得多。