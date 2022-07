新華社旗下新媒體「牛彈琴」29日分析這次中美拜習會通話,有10個很不同尋常的細節。

細節一,通話氣氛。

新華社的通稿說,「兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。」通稿最後,「這次通話坦誠深入……」6個關鍵字:坦率、坦誠、深入。

外電引述白宮通話是「直接和誠實」,意思差不多。

細節二、地點和表情。

前兩次視訊通話,習近平在人民大會堂,美國總統拜登雖在白宮,但不同地點,上一次選擇白宮戰情室,當時外電解釋是「通常,美國總統在這裡指揮最危險的行動以及最艱苦的談判。」這次看環境布置,應該在白宮橢圓形辦公室。

細節三,玩火必自焚。

習近平這五個字,上了很多國際媒體頭條。

福斯電台,字幕就是:中國告訴拜登:PLAY W/ FIRE & YOU'LL GET BURNED(玩火必自焚)。

路透標題就是:不要在台灣問題上玩火(Don't 'play with fire' over Taiwan)……文章內翻譯這五個字:「Those who play with fire will perish by it」。用「Perish」,而不是「Burned」,感覺更嚴厲。

細節四,民意不可違。

其實,在「玩火必自焚」之前,還有五個字,「民意不可違」。新華社通稿:「中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的,堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違,玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。」

後面還加了一句:「希望美方看清楚這一點」。

細節五,重點闡述。

為什麼說這麼多台灣問題,是因為這就是這次通話的重點。新華社報導也明確說了,「(習近平)重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場」。

這顯然有針對性,大家都知道的,美國裴洛西正試圖訪問台灣。

除了上面十個字外,習近平還對拜登強調:「台灣問題的歷史經緯明明白白,兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾,一個中國原則是中美關係的政治基礎。我們堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉,絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間……美方應該言行一致恪守一個中國原則,履行中美三個聯合公報。」

這不由想起今年3月兩人視訊會晤時一個細節。根據新華社通稿,拜登在那次會晤中明確「四不一無」習近平回應時把拜登的話,基本又重複了一遍。還說,「總統先生剛才又重申」,最後,又說,「對於你的這些表態,我是十分重視的」。這就是說話的藝術,美國的承諾不止一遍。說話要算數。

細節六,兩大赤字。

新華社通稿第二段中,習近平明確表態,寥寥數語對當下世界判斷。「當下世界兩種趨勢:動盪和變革,持續演進;當下世界兩大赤字:發展和安全,不斷凸顯。」由此告訴拜登「這是中美兩個大國職責所在。」

細節七,誤判、誤讀、誤導。

美國最近動作不斷,哪怕到中東,都要強調一下:「我們不會走開,留下一個由中國、俄羅斯或伊朗來填補的真空……」美國將中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰,完全錯誤,有三個誤。

習近平明確指出:對中美關係,這是誤判;對中國發展,這是誤讀;對兩國人民和國際社會,這會產生誤導。但美國人會認識到這一點嗎?拜登倒是說了一句:「美方希望同中方保持暢通對話,增進相互瞭解,避免誤解誤判……」

細節八,脫鉤斷鏈搞不得。

這次通話中,習近平告訴拜登:「違背規律搞脫鉤斷鏈,無助於提振美國經濟,也將使世界經濟變得更加脆弱。」什麼意思?通話當天,美國公布最新經濟數據,美國連續兩季經濟增長為負,實際上美國經濟已經陷入了衰退。

所以,習近平也真誠建議拜登:「雙方要推動地區熱點問題撤火降溫,助力世界儘快擺脫新冠疫情,走出經濟滯脹困局和衰退風險……」

細節九,拜登的承諾。

新華社通稿,拜登說了一段話:其中最主要關鍵字:「合作」。這句話,拜登確實說得很好:「美中合作不僅有利於兩國人民,也有利於各國人民。」另外,他還特意重申:「美國的一個中國政策沒有改變也不會改變,美方不支持台灣獨立」。

細節十,烏克蘭危機。

上次視訊,兩人談了很多烏克蘭危機,這次通話,新華社通稿中就一句話:「兩國元首還就烏克蘭危機等交換了意見」,習近平重申了中方原則立場。

不是說烏克蘭危機不重要,關鍵是雙方的立場很清楚,就沒必要重複以前的話了。