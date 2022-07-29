新華社旗下新媒體「牛彈琴」29日分析這次中美拜習會通話，有10個很不同尋常的細節。

細節一，通話氣氛。

新華社的通稿說，「兩國元首就中美關係以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。」通稿最後，「這次通話坦誠深入……」6個關鍵字：坦率、坦誠、深入。

外電引述白宮通話是「直接和誠實」，意思差不多。

細節二、地點和表情。

前兩次視訊通話，習近平在人民大會堂，美國總統拜登雖在白宮，但不同地點，上一次選擇白宮戰情室，當時外電解釋是「通常，美國總統在這裡指揮最危險的行動以及最艱苦的談判。」這次看環境布置，應該在白宮橢圓形辦公室。

細節三，玩火必自焚。

習近平這五個字，上了很多國際媒體頭條。

福斯電台，字幕就是：中國告訴拜登：PLAY W／ FIRE ＆ YOU'LL GET BURNED（玩火必自焚）。

路透標題就是：不要在台灣問題上玩火（Don't 'play with fire' over Taiwan）……文章內翻譯這五個字：「Those who play with fire will perish by it」。用「Perish」，而不是「Burned」，感覺更嚴厲。

細節四，民意不可違。

其實，在「玩火必自焚」之前，還有五個字，「民意不可違」。新華社通稿：「中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。」

後面還加了一句：「希望美方看清楚這一點」。

細節五，重點闡述。

為什麼說這麼多台灣問題，是因為這就是這次通話的重點。新華社報導也明確說了，「（習近平）重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場」。

這顯然有針對性，大家都知道的，美國裴洛西正試圖訪問台灣。

除了上面十個字外，習近平還對拜登強調：「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。我們堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間……美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。」

這不由想起今年3月兩人視訊會晤時一個細節。根據新華社通稿，拜登在那次會晤中明確「四不一無」習近平回應時把拜登的話，基本又重複了一遍。還說，「總統先生剛才又重申」，最後，又說，「對於你的這些表態，我是十分重視的」。這就是說話的藝術，美國的承諾不止一遍。說話要算數。

細節六，兩大赤字。

新華社通稿第二段中，習近平明確表態，寥寥數語對當下世界判斷。「當下世界兩種趨勢：動盪和變革，持續演進；當下世界兩大赤字：發展和安全，不斷凸顯。」由此告訴拜登「這是中美兩個大國職責所在。」

細節七，誤判、誤讀、誤導。

美國最近動作不斷，哪怕到中東，都要強調一下：「我們不會走開，留下一個由中國、俄羅斯或伊朗來填補的真空……」美國將中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，完全錯誤，有三個誤。

習近平明確指出：對中美關係，這是誤判；對中國發展，這是誤讀；對兩國人民和國際社會，這會產生誤導。但美國人會認識到這一點嗎？拜登倒是說了一句：「美方希望同中方保持暢通對話，增進相互瞭解，避免誤解誤判……」

細節八，脫鉤斷鏈搞不得。

這次通話中，習近平告訴拜登：「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。」什麼意思？通話當天，美國公布最新經濟數據，美國連續兩季經濟增長為負，實際上美國經濟已經陷入了衰退。

所以，習近平也真誠建議拜登：「雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界儘快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險……」

細節九，拜登的承諾。

新華社通稿，拜登說了一段話：其中最主要關鍵字：「合作」。這句話，拜登確實說得很好：「美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。」另外，他還特意重申：「美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣獨立」。

細節十，烏克蘭危機。

上次視訊，兩人談了很多烏克蘭危機，這次通話，新華社通稿中就一句話：「兩國元首還就烏克蘭危機等交換了意見」，習近平重申了中方原則立場。

不是說烏克蘭危機不重要，關鍵是雙方的立場很清楚，就沒必要重複以前的話了。