一位女大生分享，最近都沒有好好休息，結果某天晚上發現床濕濕的，讓她驚呼「19歲的我竟然尿床了！」爬起來整理的過程中，她仔細想想可能是因為睡前喝太水，加上太累導致的，呼籲大家睡覺前別喝太多水，引起網友熱議，出乎意料的是，許多年輕人都有長大以後意外尿床的經驗。

一位女大生日前在Dcard上PO文表示，最近發生了一件很荒謬的事情，她周一到周五都很規律的上班，周末則是會與朋友出去玩，幾乎都晚上2至3點才睡覺，根本沒有時間好好休息，結果某天早上5點她突然從睡夢中驚醒說「X怎麼床濕濕的？」

女大生指出，原本以為是生理期來血崩，結果開燈發現她竟然尿床，接著就冷靜的將弄濕的被單與保潔墊拆下來拿去洗，然後換上新的床單與保潔墊。原PO感慨地說，那瞬間她突然覺得自己長大了，回想起小時候尿床，根本不會這樣自己處理。

女大生透露，後來仔細想了想，覺得可能是睡前喝太多水，然後又太累惹禍，因為她睡覺前總會覺得很渴，然後就會狂灌500毫升的水，但也從未因此尿床過，頂多就是早上起床膀胱很脹而已，沒想到竟然會突然尿床，呼籲大家睡前不要喝太多水。

貼文引起網友討論，不少年輕人分享不小心尿床的經驗，「我上次是高中，但尿下去立刻驚醒，只有褲子遭殃」、「國一的時候，某天晚上想尿尿，想說沒有很急，想要等明天上就好，結果我剛好夢到了起床尿尿的情節，於是就尿床了」、「前陣子我也尿床，嚇到把男友也吵醒，然後他叫我乖乖坐好，自動幫我清好吹乾後，叫我不要擔心後，就哄我睡覺」、「我20歲尿床過，我直接嚇死以為我有什麼病」。