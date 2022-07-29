量測儀器大廠致茂(2360)2022年第二季獲利優於預期，並預期全年高峰可望落於第三季，續拚下半年營運優於上半年、毛利率維持上半年高檔水準。投顧法人將致茂第三季及全年獲利分別調升11％及26％，維持「增加持股」評等、給予目標價230元。

致茂股東常會通過配息約6.98元，25日以154元除息交易後填息步伐蹣跚，小幅填息7％後陷入貼息窘境。不過，昨（28）日法說前先上漲2.96％重返填息軌道，今（29）日開高5.43％後放量直攻漲停價172元，歷時5天完成填息，早盤尚有逾千張買單排隊。

致茂受惠量測本業需求暢旺，配合業外處分轉投資工業電腦廠凌華部分持股助攻，2022年第二季歸屬母公司稅後淨利跳增至16.61億元、每股盈餘（EPS）3.95元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利25.12億元、每股盈餘5.98元，亦雙創同期次高。

展望後市，致茂董事長暨總經理黃欽明表示，消費電子需求修正對量測產業影響不大，第三季訂單出貨狀況目前看來不錯，希望全年營運軌跡維持往年常態，即高峰落於第三季、下半年營運優於上半年。同時，上半年毛利率表現超乎預期，希望下半年能維持穩健。

投顧法人認為，致茂第二季財報優於預期，主因高速運算（HPC）應用帶動半導體及Photonics、一站式解決方案（Turnkey solution）大量出貨，產品組合改善、首季遞延毛利認列、子公司日茂新材料解散、匯率有利及處分凌華部分持股，助攻毛利率及獲利超乎預期。

展望後市，投顧法人預期，在高速運算持續帶動半導體及Photonics測試設備出貨、電動車電池需求帶動海外子公司營收下，調升致茂第三季營收預期8％、獲利預期11％，預估每股盈餘約2.4元。

投顧法人認為，致茂在HPC需求不變、電池芯產能供不應求及電動車需求帶動下，致茂系統級測試（SLT）、一站式解決方案、測試設備與自動化測試系統下半年營收可望優於上半年，零組件缺貨紓緩將使自動測試設備（ATE）下半年營收持平上半年。

投顧法人對致茂獲利展望維持正向，預期HPC、垂直腔面發射雷射器（VCSEL）及電動車為今明2年成長主動能，調升致茂今年營收預期4％、獲利預期26％，可望順利賺逾1股本，雖因反應景氣不確定性，將目標價自252元調降至230元，仍維持「增加持股」評等。