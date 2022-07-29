「蓉台道教文化雲端交流活動」，緣起於兩岸知名評論家介文汲偶然得知先祖介之推在雲林縣崙背鄉「開山宮」被奉為神明，圖為介文汲致詞。（周麗蘭攝）

「蓉台道教文化雲端交流活動」，雲林縣這端表演舞獅。（周麗蘭攝）

「蓉台道教文化雲端交流活動」台灣端佳賓大合照。（周麗蘭攝）

位於雲林縣崙背鄉枋南村的「開山宮」是全台奉祀介之推的8座寺廟之一。（周麗蘭攝）

位於雲林縣崙背鄉枋南村的「開山宮」是全台奉祀介之推的8座寺廟之一，成都海峽兩岸交流協會29日與開山宮視訊連線舉辦「蓉台道教文化雲端交流活動」，成都市副市長林楠、四川省台办副主任張軍、雲林縣副縣長謝淑亞出席致詞，一同探討傳統中華文化的「道文化」如何一脈相承、代代相傳到南台灣成為老百姓最重要的民間信仰。

29日在崙背鄉開山宮雲端連線舉行的「蓉台道教文化雲端交流活動」，緣起於兩岸知名評論家介文汲偶然得知先祖介之推在雲林縣崙背鄉「開山宮」被奉為神明，一路慎終追遠到崙背鄉，赫然發現在這個台灣西部純樸的小村落一脈相承傳統中華文化「忠孝仁愛、君臣大義」的精神，並將道教信仰「崇德敬天、人神合一」的精髓發揮到極致，因而廣邀兩岸道教菁英、知名學者和嘉宾齊聚一堂，探討道教文化如何凝聚兩岸人民情感，展露中華文化的互通互融。

活動由成都海峽兩岸交流協會承辦，成都市道教協會、蜀都書畫院、雲林縣開山宮協辦，成都市副市長林楠、四川省台辦副主任張軍、雲林縣副縣長謝淑亞出席致詞，今日透過雲端交流，四川、台灣互相聆聽祝福。

林楠表示，四川、台灣兩地互動熱絡直至新冠肺炎疫情爆發才稍歇，今年六月、七月在台灣的花蓮、桃園、雲林舉辦了「雪山下的公園城市」四川攝影展，如今在道教文化的牽引下又有這一場雲端交流。

謝淑亞表示，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，今天的雲端交流就有這種感覺，雲林有很多美好的農產品，盼疫情快快退散，讓大陸廣大民眾能再嚐寶島的芬芳。

曾擔任外交官、現任時事評論員介文汲說，今天拜祖先之賜能在崙背鄉與四川佳賓相會，這場盛會仿如數千年歷史，雖然透過雲端但沒有疏離感，因為我們有共同的祖先、信仰、價值；兩岸關係血濃於水，雖然仍有一些問題存在，如何把千絲萬縷的情分凝聚，使炎黃子孫團結一起，是未來要努力的，大家都是一家人。

介文汲表示，渡海來台的祖先都是了不起的鬥士，我們都了承接了奮鬥的精神，信仰、價值觀雖然看不見但影響力很大，祖先先賢給我們機會坐在一起討論宗教，這就是我們的共同性、可以相互扶持；現今社會需要更多正能量、善的力量為人民汲子孫造福、守護土地。

致詞後，兩岸道教界巨擘中國道教協會副會長張明心、台灣中研院院士李豐楙線進行線上專題演講，擲地鏗鏘有聲。國民黨雲林縣黨部副主委簡明欽、兩岸評論家介文汲、臺灣媽祖研究協會理事長蔡相煇、中華介子忠孝文化研究會理事長吳秋育，以及川大道教與宗教文化研究所教授、哲学系副系主任李裴，教授張崇富等多位嘉賓與會。

大陸四川青城山是道教的發源地，創始人張道陵在東漢年間在此結茅傳道，唐末著名道士杜光庭更到此著書立說，吸引歷代信徒前來聖山朝拜。

擁有800多座大小宮廟的雲林縣，是台灣的宗教大縣，主要是先民來台開墾，強渡波濤洶湧的「黑水溝」時，捧著家鄉的大小神像求庇佑，例如香火鼎盛的北港朝天宮祭拜的媽祖生前是福建湄洲林氏女，因受人尊崇死後成神。鮮為人知的是歷史先賢介之推，生前忠孝節義、死後百姓追奉為守護神，雲林崙背鄉開山宮是其中之一，奉祀介之推為「大伯公」。