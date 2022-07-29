今天在大聯盟場外傳出大消息，據紐約郵報(New York Post)報導，天使已告訴其他球隊願意聽取有關大谷翔平及陣中幾位球員報價，除了合約中有禁止交易條款的卓奧特(Mike Trout)，而據其他美媒透露，目前戰績不錯的大都會已和天使展開談判，達比修有所在的教士也對大谷很有興趣！

Angels entertaining possible Shohei Ohtani blockbuster https://t.co/E4THINUc8j pic.twitter.com/UGrWGI9rrw — New York Post (@nypost) July 28, 2022

大聯盟交易截止日將在要來的8月2日到期，戰績不佳的天使表示已開放聆聽「二刀流」大谷與部分球員報價，日前大聯盟記者就有在官網表示大谷或許會離隊，如今有可能成為現實，美媒《CBS Sports》更透露大都會已率先展開談判，他們的總管艾普勒(Billy Eppler)曾在天使任職，更是幫球隊簽下大谷的人。

Source: #Mets general manager Billy Eppler has been in contact with the #Angels regarding Shohei Ohtani.



Eppler was previously the GM for the Angels when they successfully recruited Ohtani to sign with them in December 2017.



NY is making a big push to land the superstar. — MLB Insider (@1MLBinsider) July 28, 2022

另外不只大都會，《The Athletic》記者報導教士總管普瑞勒(A.J. Preller)也把目標鎖定在大谷身上，有機會用多名年輕好手當作籌碼爭取他，而若教士得到大谷，也將湊齊和達比的「日本聯軍」，雖然目前只有傳聞，但仍留給球迷無限的想像，距交易截止日不遠了，大谷真的會離開嗎？讓我們拭目以待！