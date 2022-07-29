民進黨台北市長參選人陳時中（見圖）29日出席12區後援會會長公布記者會，會後受訪。（趙雙傑攝）

前台北市警察局局長邱豐光（右）出席擔任信義區後援會長。（趙雙傑攝）

九合一選舉腳步越來越近，台北市再度面臨三腳督局面，藍綠誰能收復失土令人關注，民進黨台北市長參選人陳時中雖然晚起步但團隊快速成型，27場地方見面會如火如荼舉辦中，29日加碼公布12區後援會會長，名單內不乏宮廟、商業、醫界人士，還赫見過去與台北市長柯文哲關係良好的北市警局長、前內政部移民署長邱豐光助陣。

陳時中競選團隊上午公布12區後援會名單，會上由競選總部主委陳建仁領軍坐鎮，12區後援會總會長、小英之友會全國聯誼會總會長顏志發，和後援會副會長、台北市小英之友會總會長陳茂仁也出席盛會。

陳時中致詞時說，今年整體選舉團隊是從「不捨」出發，因為看到台北的停滯，大家都希望台北能繼續進步，所以呼朋引伴，所以有志同道合的各區後援會、在地頭人都出來幫助，會把地方感受到的需要告訴自己，希望選舉最終能有好結果。

陳時中，以後各分區會長就是他的分身，會如實反映地方意見，另一方面將討論的結果跟各分區市民討論，相信在主委、後援會長、分區會長幫忙下，這次選舉定能選得很精彩，把台北帶到另一境界，「台北更好、台灣共好」，把台北帶到世界舞台。

各區後援會名單如下：士林後援會長前衛生署長侯勝茂、北投後援會長藥師黃金 舜、內湖後援會長全國創新創業前總會長徐煥清、南港後援會長獅子會台灣總會榮譽議長丁其源、松山後援會長獅子會前總監蘇文玉、信義後援會長前內政部移民署長、北市前警局長邱豐光。

大安後援會長台大工學院教授潘永寧、文山後援會長護理師高靖秋、中山後援會長中醫師陳潮宗、大同後援會長台北保安宮董事長廖武治、萬華後援會長扶輪社前總監賴正時、中正後援會長蔡天啟。