針對外界質疑新北市長侯友宜有意角逐2024年總統大位，民進黨新北市長參選人林佳龍今（29日）拜訪新北市議會時受訪表示，希望侯能承諾如連任不會落跑去選總統，並當場承諾，如他當選新北市長絕對會「做好做滿」。

林佳龍說，現在在競選2022年新北市長，但對手在最近才比較明朗表態會參選，外界關心侯市長是否會參選2024年總統，他有信心贏得市長選舉，不過市民有知的權利，他希望侯能說清楚，不會在任期內去參選總統。

林佳龍表示，會從自身做起，承諾競選新北市長如當選，絕對會「做好做滿」， 向人民負責，也會接受檢驗。

林佳龍並質疑，侯迄今尚未做出「不落跑」承諾，每次都只說會做好每一天，但每一天是4年的每一天？還是一年的每一天，現在已是7月底，離投票不到4個月，但2024年政黨總統初選提名要明年中之前完成，時間非常接近，侯必須很清楚說明承諾，如不能在法定任期內做完，就需要改選或補選，相當勞民傷財。

對於新北市前瞻停車場執行率爭議，新北市政府發言人張愛晶昨反嗆是行政院長蘇貞昌太少來新北，腦海印象才不會停滯在20年前，到現在還沒翻新的北縣記憶。

林佳龍表示，「令我大開眼界」，很少看到政府發言人氣急敗壞，訴諸情緒性語言，但沒有資料，請對方拿出資料來證明，否則就是烏賊戰，呼籲侯與發言人「誠實才是上策」，把資料攤開，不論是與新北國際交流友好城市及恩恩案，資訊不對襯就像武器不對等，民代監督行政部門沒有掌握資訊，調資料都調不到，這是不公平的一場競賽。

林佳龍承諾，真理越辯越明，如當選一定會做到開放政府、資訊透明化，讓人民有知的權利。