新竹棒球場啟用後爆發安全爭議，中職富邦悍將外野手林哲瑄因撲接導致左肩關節唇破裂，確定開刀治療，保守預估約8個月恢復期。林今(29日)在臉書曝光心情，他說，這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，因為只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過。他的貼文曝光後，引發網友關注，不少人都相當不捨，並點名「林智堅要負最大責任」、「會被民進黨害死」。

林哲瑄談到，回想起先前在美國打拚的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題，所以可以毫無保留在場上拚戰，發揮出自己最好的一面。因為大家都知道，運動員的生涯相當短暫，任何的傷勢，都會有可能造成職業生涯結束；如今受傷開刀這件事，他坦言，從來沒想過會發生在自己的身上，既然發生了，就要去面對，希望傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視。

林哲瑄指出，老婆也擔憂地跟他討論如果未來無法百分之百的恢復到場上, 甚至提早結束職業生涯後的計畫，回完訊息後靜下心來好好的思考，才深深的感受到，球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有！因此他想再次強調球場安全的重要。

林哲瑄的心情曝光後，引發大批網友關注，不少網友紛紛在《批踢踢》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，除了為林加油打氣，盼他早日康復、期待滿血回歸、等你回球場。還有不少人氣憤地說「應該徹底下架民進黨」、「這些政治人物只會說醫藥費會負責 ，真的很不尊重球員，只會用錢打發 」、「林治肩，賠12億及球員的健康」、「球員生涯有黃金期，被一個爛球場荒廢掉，可恨」、「還要選到底嗎」、「想付錢了事真的好笑，肩傷復健很麻煩，更何況要回到球場上」。