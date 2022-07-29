衛司特(6894)今(29)日登錄興櫃交易，盤中股價最高曾至192元，漲幅逾14%。衛司特專為客戶量身打造電解回收處理服務，將金屬再生回歸到產業供應鏈中，目前循環經濟及ESG永續經營已成趨勢，各個企業注重環境保護議題，再加上電子業產能滿載，後市營運動能可望持續。

衛司特2021年度合併營收為7.17億元，每股盈餘為8.55元；2022年上半年度自結合併營收為4.20億元，每股盈餘為5.5元。衛司特以獨創「廠中廠BOO模式」(Build-Operate-Own 投資建造-經營操作-資產擁有)於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備及派員駐廠操作，將含銅廢液以電解法析出純度達99%以上的銅金屬，再售予相關產業上游供應鏈，以落實廢棄物資源化，達成綠色循環經濟。

衛司特主要從事高性能銅廢液電解回收銅金屬等再生金屬服務收入及電解回收設備、耗材銷售等，服務領域涵蓋製程中產生含銅廢液的印刷電路板、半導體晶片製造及光電面板等電子產業。法人指出，衛司特專為客戶量身打造電解回收處理服務，將金屬再生回歸到產業供應鏈中，落實循環經濟與提升企業形象之雙贏局面，其未來營運及獲利動能可期。