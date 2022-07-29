大陸2022年房市「下半場」出現重要定調！中共中央政治局28日召開會議，分析研究當前經濟形勢、部署下半年經濟工作時指出，要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，同時因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生，首度讓「保交樓」一詞首入中央政治局會議內容。

根據中新網引述58安居客房產研究院分院院長張波表示，從會議的表述來看，「壓實」兩個字體現出對該風險重視度的提升，對地方化解風險的實際落地行動會有充分關注；中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，中央會議定調後，後續各地舉措及配套資金或將加快落實。

近一個多月以來，大陸多地爛尾樓的「停貸」風波，引發各方對房地產風險的關注。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，「保交樓」第一次出現在中央政治局會議，觸發因素是房地產風險從房地產企業蔓延至下游民生保障領域的隱患。

李宇嘉認為，穩定房地產的工作重點開始變化，從之前的防風險與穩市場，轉移到穩市場、防風險與穩民生並重，「推動保交樓、穩民生，關鍵是壓實地方政府的主體責任。」他也認為在「一城一策」框架下，各地方政府壓實責任、用足用好政策工具箱的效果仍需提高。

此外，近日大陸銀保監會召開全系統2022年年中工作座談會暨紀檢監察工作（電視電話）座談會上，也表示要穩步推進銀行業保險業改革化險工作，支持地方做好「保交樓」，促進房地產市場平穩健康發展等當前銀行保險業的熱點關注領域，並推進農信社改革，推動中小銀行不良貸款處置支持政策措施落地。