台經院今天發布6月製造業景氣燈號，中國封控解除，但全球通膨壓力未減，使終端需求轉弱，拖累需求面與原物料投入面指標，景氣信號值月減0.53分到6月的11.81分，燈號亮出連續第4個代表低迷的黃藍燈。

台灣經濟研究院今天發布新聞稿，儘管受惠中國封控措施解除，但受到全球經濟成長放緩，客戶購料轉趨保守，廠商加大去化庫存力道，使得進口與製造業生產成長幅度較5月明顯下滑，拖累需求面與原物料投入面指標。

此外，6月股市大幅修正與全球經濟下行壓力升溫，使得廠商對景氣看法轉趨悲觀，令經營環境面指標表現依舊疲弱。

製造業景氣信號值由5月的12.34分，減少0.53分到6月的11.81分，燈號亮出連續第4個代表低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，台經院表示，在電子零組件業方面，比較基期偏高，且消費性電子終端應用銷售量持續下滑，導致半導體訂單量能陸續修正，不過，台灣部分業者跟客戶簽訂長期供應協議，加上多元化的製程布局，因此出口與外銷訂單表現依舊強勁，6月電子零組件業景氣燈號續維持代表景氣持平的綠燈。

在金屬基本業方面，台經院表示，儘管國際鋼材供需仍相對吃緊，且原物料報價維持高檔支撐鋼材報價，但受疫情、地緣政治、通膨及美國升息等因素衝擊，鋼市交易偏向保守觀望，使得產業外銷訂單與生產指數衰退幅度擴大，6月金屬基本業景氣燈號由代表低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

展望未來，台經院指出可能影響台灣下半年經濟情勢的4個重要因素，包括全球經濟下行風險升溫，能源與糧食價格何時走低，全球供應鏈何時重回正軌，以及主要國家央行貨幣政策加速緊縮，都可能讓金融市場波動持續，都要持續觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110729