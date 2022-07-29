大專近年興起一波USR（大學社會責任實踐）風潮，台灣科技大學和台北市景興國小合作，製作社區互動生態地圖，推動老少共學、共玩，增強世代間的連結和情感。

台科大今天發布新聞稿，數位學習與教育研究所副教授高宜敏帶領學生團隊，和景興國小、校外講師合作，開設「景美小小探索家，社區互動生態地圖製作」社團課程，踏查校園周遭景點，記錄植物及昆蟲生態，並請文史專家解說景點的名稱由來、地景變遷和歷史發展脈絡，製作出豐富的互動地圖。

高宜敏表示，製作地圖可同時培養觀察力、美感素養，並提升地理方位空間和應用數位工具能力，老少共同學習，也能促進世代間的交流。對年輕學子來說，符合108課綱中強調的自主行動、溝通互動的學習精神。

參與活動的台科大學生謝宜庭表示，過程中學到許多溝通和聆聽的技巧，例如對待孩童要先主動關心、分享，帶出他們有興趣的話題，自然而然就可以使對話繼續下去；和長輩聊天則需要更多耐心與專注，適時給予反應；和同年齡夥伴們配合時，需要在每段時間明白各自的分工，並視情況彈性調整，才保證活動的流暢。（編輯：管中維）1110729