知名兩性作家廖輝英去年自曝婚姻亮紅燈，透露和老公結婚40年才發現對方有暴力傾向，不僅拿刀亂揮恐嚇她，還揚言要開車跳海，述說這段往事時讓廖輝英數度哽咽。昨(28日)晚間，廖輝英久違上節目竟是暴瘦現身，她透露過去消失這段期間忙著照顧罹癌老公，無奈上月丈夫不敵病魔過世，享壽79歲，夫妻一場40年來的恩怨情仇也一筆勾銷。

廖輝英昨上《新聞挖挖哇》，整個人身形看似小了好幾號，她透露老公2年多前某晚睡覺就開始呼吸不順，幾乎快要吸不到空氣，之後體力變弱，走路一陣子就會喊又喘又累，廖輝英曾提醒他去看醫生，卻被老公打槍，廖輝英甚至拋出狠話：「要是有天你死在路邊怎麼辦？」，丈夫依舊充耳不聞。

廖輝英吐露老公上月癌逝。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

今年4、5月廖輝英的老公才主動願意去看家庭醫師，到了診所後，醫生建議他們立即轉往大醫院檢查，主因是怎麼聽都聽不到心跳聲，之後夫妻倆在疫情最嚴重時不得不上大醫院，因此必須得做PCR檢測才能上去病房，又由於當時PCR要檢測的樣本太多，廖輝英夫婦等了兩天多還是沒有消息，但廖輝英等不及，因有工作在身，只好先急忙回家處理。

結束工作後，廖輝英又回到醫院繼續陪伴老公，當晚半夜兩點鐘終於能夠進到病房，未料檢查結果也出爐，竟是肺腺癌第四期，還有一顆腫瘤大到10幾公分，而且還壓迫心臟，醫師表示廖輝英的老公現在必須積極接受治療，否則壽命可能只剩3到6個月。

之後廖輝英的丈夫接受了10多次的化療跟放療，醫藥費大約花了百萬，放療做到第5次後開始沒胃口，某晚還會突然起來把房內電視電燈全打開，吵醒廖輝英，讓廖輝英忍不住抱怨為何不能讓她多睡一下，「我如果倒下去，誰來看你？」，但廖輝英的老公還是不理，讓廖輝英和家人都心力交瘁。

某日，廖輝英的老公在醫院摔倒，身體情況更惡化，無法自主進食，醫生便建議插鼻胃管，也請他們要開始請專業看護幫忙，免得連廖輝英自己有天都可能倒下，看護總共看了8天，病情每況愈下，不時出現妄想症、昏迷等情況，到第5天醫院還發出病危通知，全家人都跟著揪心不已。

廖輝英說，沒想到丈夫後來病情急轉直下，住院約一個月後就過世，她在先生還在世時曾安慰對方：「對不起，因為疫情我們全家不能陪你，可是我們是積極想要救你」，希望老公至少撐到明年過年再說，而老公彌留時，廖輝英曾在先生耳朵邊說：「這段期間你非常勇敢，我們也希望你變好，把你救好，可是沒想到事情事與願違，那我覺得如果你現在自己有感知有死神在你旁邊，他們在等你了，如果你知道你沒有救了，我希望你乾脆走好了，你那麼痛苦」。

廖輝英表示，自己還跟老公說：「那如果你要走的時候，你要等我在旁邊的時候，你要張開眼睛」，但因為說話當時她頭很暈，希望老公讓她躺著休息一下，起床後才發現丈夫已經辭世，時間點是上月25日。歷經這一樁傷心事，廖輝英坦言旁人說的沒錯，「人就是求一個好死」，過去夫妻倆雖然感情不好，但看到丈夫受苦難免仍於心不忍，其他來賓則建議她要好好走出來，把重心放回自己身上，好好照顧自己健康。