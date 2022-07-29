蘋果公布上季淨利衰退將近11％，但優於預期，儘管面臨中國封城與供應受阻，iPhone銷售意外增長，顯示這家科技巨擘在經濟挑戰之下仍具韌性。

上季業績令投資人受到鼓舞，使蘋果周四盤後股價上揚近3％。

蘋果第三季（4到6月）淨利下滑至194億美元，創2020年7到9月該季以來最低，每股稅後純益（EPS）由一年前的1.30美元降至1.20美元，但優於市場預期的1.16美元。上季營收年增1.87％，從去年同期的810億美元成長至約830億美元，也超過分析師估的828億美元。

執行長庫克周四指出，「我們看到一些消費力有些疲軟，但整體而言，預期7到9月該季的營收成長會比上一季更快。」

身為蘋果最大收入主力的iPhone在上季銷售揚升2.8％至406.7億美元，寫下歷年第三季新高，擊敗分析師原估的衰退2.5％。庫克指出，供應阻礙使iPad平板電腦、Mac電腦和可穿戴裝置業績受影響。