台灣在半導體產業維持高速發展，在一般大眾眼中，理工科與文組相比，未來更容易找到高薪工作。不過有位理工新鮮人在Dcard透露自己「月薪47k」，上班後卻發現毫無生活品質可言，並崩潰大喊47k用時薪算下來，根本比手搖飲打工仔還不如。

原PO發文指出，今年自四大(台清交成)理工學士畢業，找到一份1百人中小企業的工作，職位是sales，薪資為本薪47k+獎金。原PO抱怨，公司不透露新人第一、二年的年薪大概會有多少，所以自己有種很迷茫，不知道為什麼努力的感覺，而且工時基本上每天10小時以上，完全沒有加班費。

原PO無奈表示，這樣的工作根本毫無生活品質可言，常常要6點起床、9點回家，而且很常出差，基本上每個禮拜2天左右，趕一早的高鐵，隔天回家也很晚了；至於薪水部分，一個月只有47k，如果用時薪算下來根本比手搖飲打工仔還不如。

其他網友紛紛表示「過來人經驗，繼續讀碩士你最好選擇，相信我」、「理工建議真的去唸碩士，薪資跟發展性差很多」、「沒加班費就是換工作」、「所以你知道大家為什麼要讀碩士了吧，也多的是四大理工去台積電非產線啊」、「一樣沒生活品質那還不如去gg，錢還比較多欸」、「工時這麼長，假日又要加班，領47k真的很少，趕快跳槽比較好」、「建議換工作，你這種上班時數，做工的錢都比你多」。