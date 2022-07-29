新竹棒球場未驗收先啟用，行政院發言人羅秉成昨指有前例，國民黨新竹市長參選人林耕仁29日直言，這明顯是對「落跑二人組」的護航，也批評中職球員工會賽前提出27項缺失仍執意開打，至今仍無人承擔，連誰下令沒驗收就開打，也變成不能說的秘密。

林耕仁29日上午回到家鄉香山區「龍正宮」祈福參拜，同為香山區陳慶齡議員、龍正宮主委吳錦川與寺廟委員熱烈歡迎。

昨晚傳出總統召集綠營，高層決議「全黨挺智堅」，林耕仁表示，每個政黨當然都有想凝聚的共識，但若林智堅的論文真的被認定有抄襲問題，然後新竹棒球場的糾紛未解，執政黨也必定要為挺林智堅而去承擔人民的不滿情緒，孰重孰輕要自己考量。

至於行政院發言人羅秉成昨說球場沒驗收「不乏沒有先例的看法」，林耕仁批評，羅的說法明顯是對「落跑二人組」的護航，中央前瞻建設花了好幾億元，怎不關心工程品質，只顧著護航？

林耕仁認為，這並非行政院層級該做的事，呼籲關心人民關注的事，而不是只有黨意沒有民意。

另外，傳出中職球員工會賽前提出27項缺失，​林耕仁認為，市府不重視是明顯的權力傲慢，以政治力忽視專業，開打後又衍生出安全缺失、選手受傷的問題，至今都無人出面承擔、負責。

他也說，已經一周過去，到底是誰下令沒有驗收就開打，變成不能說的秘密，強調球員的運動生涯，「絕不是政治人物的墊腳石」。

針對台大論文召集人蘇宏達遭網軍威脅「葬儀社」準備好了，林耕仁表示，不樂見政治力已介入論文審議，甚至出現人身恐嚇，也是對民主最沉重傷害，呼籲尊重學術自主，讓兩所學校的審查委員進行專業審議，最終結果昭告社會。

昨在竹科揭牌儀式上，林耕仁也首度與沈慧虹、高虹安同台但無互動。林耕仁表示，昨是科管局揭牌大日子，各界人士來祝賀很正常，也說其實和高委員跑場時常碰見，與沈前副市長在議會也有市政議題交流，昨天活動時間很短，大家也有其他行程，沒什麼特別。