根據衛福部110年死因統計資料顯示，國人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌約有12萬人，其中慢性肝病及肝硬化為我國主要死因第10位，而肝癌是主要癌症死因第2位。中山大學醫學院院長、肝膽權威余明隆提醒，B型肝炎帶原者可能無症狀，但在不知不覺中進展為肝硬化、甚至肝癌，只要不清楚自身是否帶原，都應接受篩檢，若已有帶原一定要定期追蹤、治療，降低肝硬化及肝癌的機會。

●B肝進入免疫清除期 正是黃金治療期

余明隆表示，B肝有兩個主要傳染途徑，一個是母子垂直感染，另外一個是經由血液、體液感染，例如藥物毒癮者、不安全性行為等。小時候得到B型肝炎病毒後，會有約20年的「免疫耐受期」，可測到B肝病毒，但肝指數都正常，肝臟組織也未發炎。

他解釋，隨著人體免疫系統的成熟，B型肝炎就會開始發作，進入「免疫清除期」，我們的免疫系統會去攻擊遭到感染的肝細胞，造成肝臟反覆發炎，被稱為慢性B型肝炎。

在免疫清除期中，有些人比較幸運，免疫系統會抑制B型肝炎病毒，甚至可把B肝病毒全部清除掉，但是機會很低，每一百個人裡面，每一年只有一人可清除病毒。大部分患者的肝臟會持續發炎，破壞肝臟，約5分之1的病人會變成肝硬化，一旦肝硬化形成以後，每年約有1%至4%的機會產生肝癌。

●B肝帶原者肝硬化後 1/5會肝病三部曲

余明隆表示，終其一生，5分之1肝硬化的病人會走進肝衰竭、末期肝病變。慢性肝炎、肝硬化、及肝癌就是我們常說「肝病三部曲」。

肝硬化的嚴重程度可根據「Child氏肝臟殘存功能分類表」分為三期，主要評估5個項目，分別是血中的白蛋白、血中的膽紅素、血液的凝血機能、是否有腹水、是否有肝腦病變。

圖/照顧線上提供

1. 白蛋白由肝臟製造，肝臟功能越差，血液中的白蛋白就越低，分數也越高。

2. 膽紅素主要由肝臟代謝，肝臟功能越差，血液中的膽紅素就越高，黃疸越嚴重，分數也越高。

3. 凝血機能與肝臟製造的多種凝血因子有關，肝臟功能越差，凝血功能就越差，分數也越高。

4. 腹水在肝功能惡化時會越來越多，腹水越多，分數越高。

5. 肝腦病變與血液中的肝毒素有關，肝臟功能越差可能造成意識改變、中樞神經障礙，肝腦病變越嚴重，分數越高。

加總上述5項分數，總分5~6分為Child氏A級，屬於「代償性肝硬化」。總分7~9分為Child氏B級，開始有肝衰竭現象。總分10~15分為Child氏C級就要考慮進行肝臟移植，B級和C級都屬於「失代償性肝硬化」。

在B型肝炎的病程中，會從慢性肝炎進入肝硬化，余明隆說，可利用穿刺取得少量肝臟組織，交由病理科判斷肝臟纖維化的嚴重程度。肝臟纖維化的嚴重程度可分成5級，F0是沒有肝纖維化、F1是輕度纖維化、F2是中度纖維化、F3是重度纖維化、F4是嚴重纖維化。

余明隆說，現在有肝纖維化掃描儀，利用震波能較具體地量化肝臟纖維化的程度。肝纖維化掃描儀屬於非侵入性檢查，便利性與安全性均高、也無疼痛感，是實用的檢查工具。

B肝的治療非常重要，余明隆解釋，如果處在免疫耐受期，肝指數都正常，肝臟未遭破壞時，患者不需要接受治療，因接受治療的效果也不好，故無必要接受治療。若已進入不活動期，病毒量很低、肝指數正常，也不建議接受治療。

接受治療的黃金果肝臟纖維化程度是F3，在血中B型肝炎病毒量達2,000 IU/mL以上，且肝指數異常便需治療。如果肝臟纖維化程度是F4至F5，只要血中有B型肝炎病毒存在，都應馬上接受治療。

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