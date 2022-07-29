北市南港分局偵查隊王姓小隊長，涉嫌在信義分局擔任小隊長時，受已退休的呂姓警專同學所託，洩漏120筆民眾個資給徵信業者，台北地方法院依公務員登載不實罪共120罪，各判刑1年2月，執行有期徒刑2年，緩刑5年，支付公庫50萬元，提供120小時義務勞務，可上訴。

同案被告，呂男依使公務員登載不罪共120罪，各處有期徒刑1年2月，應執行有期徒刑1年10月，緩刑5年，支付公庫40萬元，提供100小時義務勞務。

檢方起訴指控，呂男原為台北市刑大偵查佐及文山一分局交通組員警，2016年退休後，受徵信業者委託查詢民眾個資並收取報酬，於是在2019年找上老同學王男幫忙。兩人平時以LINE聯絡，或由呂男親自到王男辦公室當面委託王男，再由王男使用公務電腦登入警政知識聯網查詢民眾個資，翻拍後交由呂男。

呂男取得個資後，以每筆1000至數千元不等報酬提供給徵信業者邱男、許男使用，前後獲利至少30萬元。而許男日前因另案遭屏東地檢署查辦時，被發現手上持有個資，格式與警用系統相符，經比對出個資為王男所查，因此報請台北地檢署另案偵辦。