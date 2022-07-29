法國化妝品集團萊雅(L'Oreal)第二季在中國市場的銷售成長表現，逆轉了時尚產業在中國遭遇到封城的下滑趨勢。

擁有蘭蔻和碧兒泉等品牌的萊雅在周四盤後公布財報，第二季整體銷售為93.1億歐元(約94.6億美元)，在排除匯率和併購影響因素後，年增率為13.4%，表現優於分析師預期的8.9%。

執行長Nicolas Hieronimus接受採訪時表示，隨著後疫情時期社交活動加速，人們開始參與聚會和社交活動，化妝品產業真的開始反彈了。執行長預估，人們正從非常艱難的兩年中走出來，全球的化妝品市場正以6%速度成長。

Hieronimus也指出，由於封城和商店關閉，西方品牌從三月中旬以來在中國市場銷售下滑；但是萊雅第二季在中國營收成長13%，表現超越中國該季化妝品市場的下滑6%。

券商Jefferies說，萊雅在該季表現出超越地心引力的成長。

北美市場銷售也成長10.7%，人們開始買口紅和高檔香水。

集團的消費性產品部門成長9.1%，表現優於第一季的年增6.9%。顯示消費者並不在意物價上漲，持續擁抱美容產品。

執行長說，至今為止，我們看到不同等級的消費者都在升級支出，這將有助於抵銷不斷上升的成本。而儘管下半年前景不確定，但是公司對商業前景「整體上相當有信心，甚至看好」。