桃園市蘇姓男子前年在網咖附近隨機向路人要錢不成，遇見正要到網咖上班的19歲劉姓店員，他拿水果刀威脅要錢被拒絕，竟殺死劉男，法院開庭時，死者阿嬤下跪求法官將蘇男判死，最高法院駁回上訴，考量他犯後自首符合減刑要件，依強盜殺人罪判刑20年定讞。

2020年3月27日蘇男隨機在路邊找人要錢卻頻頻遭拒，但他不放棄在網咖附近遊蕩，一直見到認識的劉姓店員準備上班，蘇因此向他要錢，還持刀要他交出財物，劉反抗並想離開，卻遭蘇往胸部、頸部各刺一刀，劉雖揮拳反擊並試圖逃離，但體力不支倒在路上。

一審桃園地方法院及二審台灣高等法院都將蘇男判處無期徒刑，最高法院撤銷發回後，高院更一審開庭時，死者阿嬤下跪求法官將蘇男判死，死者父親則是氣憤地罵蘇男一直狡辯否認犯行。

更一審考量蘇男造成被害人生命喪失無法回復之損害，使被害人家屬遭受至親喪命之悲痛，為免睹物思親之痛，只能遷居他處，他的惡性重大，但考量他非殺人之直接故意，且自首又表達對被害人家屬之歉意，減刑後判刑20年，褫奪公權10年，最高法院駁回上訴確定。